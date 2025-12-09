Vecinos de Viña del Mar llevan a cuatro petroleras al Tribunal Ambiental por “histórica contaminación” en Las Salinas
Más de 1.000 residentes presentaron una demanda colectiva contra Copec, Enex, Petrobras y Sonacol, acusando décadas de daño petroquímico en el sector.
La historia detrás del paño de Las Salinas en Viña del Mar -hoy propiedad de Empresas Copec- sumó un nuevo capítulo. El pasado 2 de diciembre, más de 1.000 vecinos ingresaron una demanda ante el Tribunal Ambiental contra las petroleras Empresas Copec, Enex (representante de Shell en Chile), Petrobras Chile Distribución (sucesora de Esso) y la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol). La acción judicial apunta a la existencia de contaminación petroquímica en el terreno.
En el escrito, la comunidad afirmó que el daño ambiental en el loteo se ha mantenido por décadas y se manifiesta en distintos episodios de contaminación en suelos, aguas subterráneas, aire y borde costero, lo que -según sostuvieron- ha expuesto a los habitantes a “un cóctel de químicos”.
Es más, los vecinos aseguraron que existe evidencia científica que vincula la exposición prolongada a estos químicos con un aumento de 47% en la mortalidad por cáncer en Viña del Mar respecto del promedio regional. Agregaron que han identificado impactos neurotóxicos, inmunológicos, endocrinos y epigenéticos que afectarían tanto a los expuestos directos como a futuras generaciones.
En paralelo, la comunidad volvió a cuestionar el proyecto de saneamiento que impulsa Inmobiliaria Las Salinas -ligada a Copec- en el paño. Según acusaron, la iniciativa de remediación es “superficial y engañosa”, carece de las medidas de seguridad necesarias y habría generado nuevas instancias de dispersión de contaminantes.
Con estos antecedentes sobre la mesa, la comunidad solicitó al Tribunal ordenar restiruir el área a un estado similar al que tenía antes de la afectación, o bien restablecer sus propiedades básicas.
Las solicitudes
Entre las medidas propuestas por los demandantes se considera destinar el 100% del paño Las Salinas a un gran parque urbano. Plantearon también la implementación de un monitoreo sanitario por 30 años para evaluar y tratar enfermedades asociadas a la contaminación, además de la construcción de centros especializados de atención médica.
Asimismo, sugirieron aplicar el método de Atenuación Natural Monitorizada (MNA), el cual “evitaría la movilización de contaminantes y sería el mecanismo más seguro para garantizar la salud pública”.
La demanda también contempla una indemnización compensatoria para las personas afectadas, cuyo monto quedaría a criterio del Tribunal Ambiental.
Cabe recordar que esta sería la décima acción judicial presentada contra el proyecto. Las nueve anteriores fueron falladas a favor de Inmobiliaria Las Salinas.
Las Salinas responde
Desde Inmobiliaria Las Salinas señalaron que aún no han sido notificados de la acción judicial y que, por lo mismo, no pueden referirse al contenido específico de la demanda. No obstante, afirmaron que, de confirmarse su existencia, “sería lamentable que nuevamente se intente obstruir un proyecto cuyo único objetivo es generar nuevas oportunidades para la ciudad”.
La empresa enfatizó que el proceso de biorremediación avanza con “niveles de excelencia”, bajo fiscalización permanente de la Superintendencia del Medio Ambiente, y respaldado por una Resolución de Calificación Ambiental favorable.
