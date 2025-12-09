Fundamenta vuelve a apostar por Ñuñoa con nuevo proyecto inmobiliario de US$ 100 millones
La iniciativa busca dar forma a dos condominios y un edificio complementario en la calle Simón Bolívar, a metros de la Parroquia Santa Gema.
Durante años, Inmobiliaria Fundamenta estuvo en el centro de la conversación pública por Eco Egaña, su megaproyecto en Ñuñoa que quedó detenido tras la revocación del permiso ambiental y la posterior disputa judicial que abrió ese episodio.
Hoy, con el conflicto superado y la iniciativa -avaluada en US$ 300 millones- avanzando con normalidad, la compañía vuelve a mirar a la misma comuna para su próxima apuesta.
Se trata del “Proyecto Inmobiliario Condominios Santa Gema”, una nueva inversión que busca dar forma a dos condominios y un edificio complementario en la calle Simón Bolívar, a metros de la Parroquia Santa Gema.
El plan considera una inversión cercana a los US$ 102 millones y proyecta levantar un primer condominio compuesto por dos edificios de 13 pisos, mientras que el segundo incluirá tres edificios de seis pisos. En total, incorporará 693 viviendas y 738 estacionamientos subterráneos.
El edificio complementario, en tanto, tendrá tres niveles más un subterráneo y alojará espacios de reunión, una plaza interior, áreas de trabajo y velatorios, reemplazando dependencias privadas de la parroquia y sumando nuevos espacios de uso comunitario.
“Con su propuesta habitacional, el proyecto plantea una integración urbana que busca consolidar en la comuna un espacio conectado, armónico y de encuentro entre el sector residencial, comercial y la Parroquia Santa Gema”, señaló la empresa en la Declaración de Impacto Ambiental ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental.
La iniciativa ya cuenta con un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa y con la factibilidad de agua potable y alcantarillado otorgada por Aguas Andinas. Con estos permisos en mano, Fundamenta proyecta iniciar la construcción en noviembre de 2026, con un plazo estimado de ejecución total de 67 meses.
