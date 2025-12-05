Documental del negocio inmobiliario en Chile supera las 970 mil visualizaciones en YouTube

La consultora Colliers decidió celebrar su 40º aniversario de vida realizando el primer documental del mercado inmobiliario en el país.

La producción llamada “La Historia Inmobiliaria de Chile”, cuenta con un total de cinco capítulos de 15 minutos cada uno, donde se analiza la increíble evolución que ha experimentado cada mercado inmobiliario (retail, viviendas, oficinas, campos e industrial) de la mano de un cambio radical del paisaje, de las necesidades y de las costumbres.

El documental se estrenó el 9 de noviembre y, según datos de la consultora, ha llegado a más de 4 millones de personas: 1,5 millones en X; 242 mil en Facebook, 1,9 millones en Instagram y 797 mil en Youtube.