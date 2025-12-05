Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”

El máximo dirigente del Partido Republicano adelanta que “vamos a tener un primer año de una reactivación muy valiosa para Chile y, en consecuencia, es viable que las expectativas estén altas”.

El presidente del Partido Republicano (PR) y senador electo por la Región de Valparaíso, Arturo Squella (47 años), no es un inexperto en el área legislativa, pues como militante de la UDI fue dos períodos diputado, entre 2010 y 2018.

En esta conversación con Diario Financiero admitió que en el comando están “expectantes” respecto del resultado de la segunda vuelta y no se atrevió a asegurar que “la tercera es la vencida”. Pero sí planteó que “la meta de volver a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica, es algo perfectamente posible”.

- ¿Está nervioso o ansioso respecto de la segunda vuelta?

- No sé cuál es el sentimiento exacto, pero para ser franco, hemos ido pasando cada una de las etapas que nos planteamos, en una hoja de ruta que partió hace bastante tiempo. Hoy, obviamente, expectantes con la segunda vuelta. Si uno mira las encuestas, por supuesto que podría pensar, desde afuera, que hay mayor tranquilidad por la holgura que representan. Pero esta próxima valla electoral es la antesala de un desafío que es mayor todavía: si es que nos va bien, si José Antonio sale electo, empieza un trabajo muy intenso durante los próximos 90 días para dejar todo a punto, para partir muy fuertemente el 11 de marzo con nuestro gran desafío de hacernos cargo del país.

- ¿La tercera es la vencida?

-Así lo dijo José Antonio en un momento y pareciera que se está dando. Pero, insisto, los votos hay que contarlos hasta el último de ellos, el día domingo. Hemos ido dando cada uno de los pasos con mucho cuidado, con humildad, sin triunfalismo.

“En la segunda vuelta, me parece que es razonable lo que hicimos, aceptar solo tres debates”.

- ¿Cómo calificaría el desempeño de Kast en el debate de Archi?

- Fue un debate especial, porque no puedes dejar de tener a la vista que quien está segundo tiene todo por arriesgar. Tienes que tener mucho cuidado en no cometer errores, en no caer en las provocaciones, y eso va de la mano con no ser tan audaz en las respuestas. Algunos dicen ‘me habría gustado ver a un José Antonio un poco más incisivo en alguna de esas respuestas’, pero creemos que estuvo muy bien contestando como corresponde, a la altura de quien seguramente le tocará asumir una tarea tan importante como es la de Presidente de la República.

- Quedó la sensación de que dio pocas respuestas claras respecto de temas como financiamiento de algunas propuestas o que a Maduro le quedan 98 días. ¿Hay autocrítica en aspectos tales como que muchas de sus respuestas empezaron con “depende”?

- Evidentemente que hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de Anatel, que es ser más directo en algunas cosas. Pero, ojo, sería irresponsable seguir el juego a la pregunta que hace el periodista de sí o no, porque las cosas son más complejas que eso, cuando la respuesta de una política pública tiene que abordar distintas variables, no queda más que contestar con la verdad, que es simplemente ponerse en distintos escenarios y ahí decir por qué en algunos casos sería así, por qué en otros no. A eso se refería con el “depende”. Esperamos que eso no se repita en el formato de Anatel.

- ¿Está entre quienes recomendaban más o menos debates?

- En la segunda vuelta, me parece que es razonable lo que hicimos: aceptar solo tres debates. Son apenas 15 días de propaganda electoral, 30 días en total, es muy poco el tiempo para estar de gira y hacer campaña propiamente tal. Sería un abuso estar encerrados en distintos sets, es impracticable, y para nosotros era el momento para estar en contacto con la ciudadanía. En la segunda vuelta debes llegar a personas que no te eligieron en la primera. Entonces, tiene mucho de estar en contacto con la gente y eso es en las distintas regiones del país. No te puedes dar el lujo de estar permanentemente en un set de televisión.

- Desde algunos sectores de oposición critican las altas expectativas que estaría generando su candidatura, ¿le preocupan los efectos que pudiera tener en la ciudadanía, llegado el momento, sentir que no se están cumpliendo los compromisos?

Nosotros hemos planteado, desde el principio, un Gobierno de emergencia que pone el foco en las principales urgencias que tenemos como país. Por mi expertise, me ha tocado el rol en el plano programático de preparar este año de elecciones y el plan que hay detrás, particularmente en materia de seguridad, la meta de volver a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica es algo perfectamente posible. Estoy muy seguro, entendiendo que la dimensión de aquello genera expectativas.

“En el tema de frontera, las 300 mil y tantas personas no se van a expulsar de la noche a la mañana, esto es por etapas y tiene varios componentes”.

Expulsión por etapas

- ¿Y en el plano económico?

- En materia económica, es complejo salir de la situación en la que nos encontramos, particularmente con la condición fiscal en que nos van a entregar el país. Pero, tal como ya hemos visto cierto grado de tracción en materia de fronteras -sin haber siquiera ganado la elección-, en materia económica, qué mejor que preguntarle a los entendidos en el Diario Financiero cómo las expectativas juegan un rol importante en el futuro de la economía a nivel local. Vamos a tener un primer año de una reactivación muy valiosa para Chile y, en consecuencia, es viable que las expectativas estén altas.

- El punto es que tanto en el tema económico como seguridad e inmigración ilegal, son procesos lentos, por eso le preguntaba acerca de las expectativas que se generan, porque los chilenos lo quieren todo para ayer.

- Estamos muy conscientes de eso. Por lo mismo, tomaba como ejemplo que antes de la elección ya se esté generando un efecto positivo. En materia económica, obvio que no cambiará de la noche a la mañana. En el tema de frontera, las 300 mil y tantas personas no se van a expulsar de la noche a la mañana, esto es por etapas y tiene varios componentes.

- Es que justamente en ese aspecto, por ejemplo, no había quedado claro lo que plantea de que la expulsión será por etapas.

- Estamos usando un modelo que, por de pronto, ya ha generado efectos bastante positivos en Estados Unidos en lo que va del mandato de la actual administración. De los 2 millones de personas que han salido de EEUU, 1 millón y medio ha sido de manera voluntaria, a través de la campaña disuasiva que se ha implementado.

Eso va de la mano con restablecer el tipo penal que sanciona a las personas que ingresan ilegalmente y la persecución que vamos a hacer muy fuerte a las mafias que ingresan personas.

Y, ojo, no sabemos lo que pasará en los próximos días, semanas o meses, a propósito del conflicto que hay entre EEUU y Venezuela. Una vez que ocurra eso -que parece inminente-, vamos a tener una estampida de venezolanos.

- ¿Es inminente la intervención de EEUU en Venezuela, tienen una información que el resto desconoce?

Las lecturas que uno hace de las intervenciones públicas de manera oficial de lado y lado. Cuando uno ve la determinación con la cual incluso el mismo Presidente Trump se ha referido a la materia, el despliegue que está habiendo en base de Puerto Rico de las Fuerzas Militares y también en la preparación que se está teniendo por parte del Gobierno actual en Venezuela, pareciera inminente. Pero si la pregunta es si manejo más información, por supuesto que no.

“Creo profundamente que, a diferencia de las caricaturas que se han tratado de instalar al Partido Republicano, muchas de las políticas públicas que impactan de manera positiva a Chile, nacen de ponerse de acuerdo distintas miradas”.

- ¿Qué tan importante sería para un Gobierno de Kast llegar a un acuerdo político en el Congreso con el Partido de la Gente?

- Es siempre bienvenido, por supuesto. En su momento, en el Congreso, me da la impresión de que imperará el nivel de coincidencias que tenemos más que las diferencias. Y si eso se traduce en algún tipo de coordinación en el trabajo legislativo, sería fantástico. Una vez que estén en el Parlamento, vamos a conversar sobre cómo enfrentar los desafíos en el trabajo legislativo. No queremos mezclar eso con la elección presidencial.

- ¿Se ve asumiendo un rol articulador en el Congreso?

Yo encantado, por supuesto. Tengo desde mucho antes una muy buena relación con quienes van a ser compañeros en el Senado, no solo con los que uno espera sean las bancadas oficialistas, sino que también con una futura oposición, si es que José Antonio Kast es Presidente. Creo profundamente que, a diferencia de las caricaturas que se han tratado de instalar al Partido Republicano, muchas de las políticas públicas que impactan de manera positiva Chile, nacen de ponerse de acuerdo distintas miradas.

