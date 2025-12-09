Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio

Marcelo Garrido, socio de La Cruz Inmobiliaria y Constructora, sostuvo: “Es importante volver y nosotros estamos en esa fórmula, en responder a nuestras obligaciones”.

“Hemos demostrado que somos gente de trabajo. Cuesta mucho pasarlo mal, pero es importante volver y nosotros estamos en esa fórmula, en responder a nuestras obligaciones”, dijo Marcelo Garrido, socio de La Cruz Inmobiliaria y Constructora (en la que comparte propiedad con el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado), luego que sus acreedores dieran su venia para modificar el acuerdo de reorganización judicial que mantiene vigente la compañía.

La sociedad es una de las más grandes constructoras de viviendas económicas y la primera que logró aprobar un convenio judicial, en octubre de 2022.

“El crecimiento de la empresa y los buenos resultados obtenidos se vieron afectados a partir del año 2020 por efectos de la pandemia”, dijo la firma en su solicitud de reorganización, cuando informó pasivos por unos US$ 80 millones, siendo sus principales acreedores los bancos Scotiabank, Consorcio y Santander.

La empresa fue asesorada por Capital Trust -vinculada a Rodrigo Muñoz- en materias financieras y comerciales, y por Castañeda Abogados -de Luis Felipe Castañeda- en los temas jurídicos y de negociación. Como interventora fue elegida Daniela Camus Astorquiza.

A principios de noviembre de este año, en un escrito presentado a la justicia por Castañeda, la empresa anunció su interés de modificar el convenio.

“Debido a los mayores plazos en el término de algunos proyectos, producto de extensas tramitaciones para obtener Recepciones Municipales y Resoluciones de Serviu, no se pudo recibir ni escriturar la cantidad de viviendas que se esperaba cuando se propuso la última modificación del acuerdo de reorganización judicial, aprobada con fecha 30 de julio del año 2024”, dijo el abogado de la compañía a la justicia.

Y añadió: “Con la finalidad de evitar el eventual incumplimiento del acuerdo de reorganización, es que vengo en solicitar la modificación de éste”.

La empresa propuso dos alternativas de pago, lo que, según dijo, le permitirá “continuar cumpliendo el acuerdo de reorganización judicial como lo ha hecho hasta ahora y mantener al día el pago de los acreedores”.

Hoy, con la propuesta de modificación ya aprobada, Marcelo Garrido señaló a Diario Financiero: “Lo primero, es agradecer la confianza de todos los acreedores. Llevamos tres años en reorganización judicial, y ha sido muy satisfactorio que los actores vinculados con nuestro proceso estén ayudando a alcanzar nuestro desafío. Hemos entregado las viviendas y vamos a seguir luchando por generar trabajo y nuevas vivienda”.

El empresario agregó: “Nos tocó un muy mal momento, por la pandemia, cuando íbamos por un gran camino. Pero hay confianza y fe en nuestra capacidades; tenemos un gran equipo y nos ganamos el respeto del sistema”.

La firma es liderada por Hurtado, constructor civil de la Universidad Católica, quien ha desarrollado su carrera en empresas de ingeniería dedicadas a la construcción. Entre 1989 y 2005 desempeñó labores en Brotec, donde alcanzó la gerencia general. A mediados de 2010 asumió como primer vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ocupando la presidencia entre 2012 y 2014. Además, es past presidente del Consejo de Política de Infraestructura (CPI) y presidente del directorio de Caja Los Andes, ligada al gremio constructor.

Marcelo Garrido es asistente social de la Universidad Católica de Valparaíso con vasta experiencia en el área inmobiliaria, desempeñándose en sus inicios como Agente Regional de la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción en la V y VII regiones. Por más de 16 años ocupó importantes cargos ejecutivos en inmobiliarias de presencia nacional.