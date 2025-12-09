Trabajadores de ENAP debieron evacuar las instalaciones tras falla en unidad de cracking de la Refinería Bío Bío
Una falla en la unidad de cracking obligó a la evacuación preventiva de ENAP, Refinería Bío Bío. La alerta, activada alrededor de las 08:00, forma parte de los protocolos de emergencia y seguridad de la compañía.
Según informó la empresa, la situación fue rápidamente controlada por los equipos especializados de operación y emergencia, sin que se reportara afectación para trabajadores, vecinos e impactos ambientales.
Desde la refinería indicaron que, luego de decretada la emergencia, se mantuvo la comunicación con las autoridades así como también con las comunidades vecinas, en línea con los estándares de seguridad industrial con que cuenta la compañía.
La medida preventiva fue superada satisfactoriamente a las 10:00 horas, con el retorno de los equipos a la planta para su normal funcionamiento.
La unidad de cracking, donde se detectó la falla, es un área clave para el proceso de producción de refinamiento, pues en ella se convierten fracciones pesadas del petróleo en productos más livianos y de mayor valor comercial, como gasolina, diésel o GLP (Gas Licuado de Petróleo).
