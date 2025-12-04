Zuckerberg planea recortar el presupuesto de metaverso hasta en un 30% y pone el foco en la IA

Prácticamente ha dejado de mencionar el metaverso en público y en las llamadas de resultados, y ahora se enfoca en desarrollar los modelos de IA que impulsan chatbots y otros productos de IA generativa, además de dispositivos más conectados con esas experiencias, como las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta.

Se espera que Mark Zuckerberg de Meta Platforms Inc. reduzca de forma significativa los recursos destinados a construir el llamado metaverso, un esfuerzo que en su momento presentó como el futuro de la compañía y la razón para cambiar su nombre de Facebook Inc.

Los ejecutivos están considerando recortes presupuestarios potenciales de hasta un 30% para el grupo del metaverso el próximo año, que incluye el producto de mundos virtuales Meta Horizon Worlds y su unidad de realidad virtual Quest, según personas familiarizadas con las conversaciones, que pidieron no ser identificadas al discutir planes internos. Recortes de esa magnitud probablemente incluirían despidos desde enero, según las fuentes, aunque aún no se ha tomado una decisión final.

Las reducciones propuestas para el metaverso forman parte de la planificación presupuestaria anual de la compañía para 2026, que incluyó una serie de reuniones en el complejo de Zuckerberg en Hawái el mes pasado, dijeron las personas.

Zuckerberg ha pedido a los ejecutivos de Meta buscar recortes de un 10% en toda la organización, una solicitud que ha sido estándar durante ciclos presupuestarios similares en los últimos años, añadieron.

El grupo del metaverso recibió la instrucción de recortar más profundamente este año, dado que Meta no ha observado el nivel de competencia generalizada sobre la tecnología que esperaba anteriormente, dijeron. La mayoría de los recortes propuestos probablemente afectará a su grupo de realidad virtual, que constituye la mayor parte del gasto relacionado con el metaverso, señalaron. Los recortes también apuntarían a Horizon Worlds.

Todo el esfuerzo del metaverso ha atraído el escrutinio de inversionistas, que lo ven como un drenaje de recursos, así como de organismos de control que han alegado que la privacidad y seguridad de los niños han sido comprometidas en los mundos virtuales. Las acciones de Meta subieron hasta 5,7% tras la apertura en Nueva York, su mayor alza intradía desde el 31 de julio.

Un portavoz de Meta declinó hacer comentarios.

Desarrollo de modelos de IA

Meta no ha logrado despegar con su visión del metaverso, pese a que Zuckerberg mantiene la convicción de que algún día las personas trabajarán y jugarán en mundos virtuales. En 2021, mientras Facebook enfrentaba las consecuencias de problemas de seguridad y privacidad, Zuckerberg rebautizó a toda la compañía bajo la idea del metaverso y comenzó a invertir de manera agresiva en esa visión.

El grupo del metaverso forma parte de Reality Labs, la división de Meta centrada en apuestas de largo plazo como visores de realidad virtual y gafas de realidad aumentada. Ese grupo ha perdido más de US$70.000 millones desde inicios de 2021.

Zuckerberg prácticamente ha dejado de mencionar el metaverso en público y en las llamadas de resultados, y ahora se enfoca en desarrollar los modelos de IA que impulsan chatbots y otros productos de IA generativa, además de dispositivos más conectados con esas experiencias, como las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta.

Algunos analistas e inversionistas han abogado desde hace tiempo porque Zuckerberg se desprenda de los productos de Reality Labs, que siguen drenando recursos sin generar ingresos significativos. En abril, Mike Proulx, vicepresidente de la firma de investigación Forrester, predijo que Meta “cerraría sus proyectos de metaverso, como Horizon Worlds”, antes de fin de año.

La división Reality Labs de Meta “sigue siendo un cubo con fugas”, dijo entonces en un correo electrónico, señalando las pérdidas de la unidad. Cerrarla, afirmó Proulx, “permitiría a la compañía concentrarse más en sus proyectos de IA, incluyendo Llama, Meta AI y gafas de IA”.

Meta sigue comprometida con la construcción de hardware para consumidores y recientemente contrató al principal ejecutivo de diseño de Apple Inc. para ayudar en ese esfuerzo.