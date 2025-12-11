Coca-Cola designa a nuevo CEO en medio de estrategia para crecer más allá de las bebidas gaseosas

Analistas señalaron que la elección de Braun no fue sorpresiva, dada su presencia cada vez más visible en las llamadas de resultados y en presentaciones públicas, aunque el anuncio llegó antes de lo que algunos esperaban.

Braun, con casi tres décadas de trayectoria en Coca-Cola, es visto como un ejecutivo que conoce en profundidad el complejo sistema de embotellado y distribución de la compañía.

“Nos interesa ver cómo el señor Braun aprovechará su profundo conocimiento operativo para seguir impulsando la colaboración y la planificación conjunta de negocios con la red de embotelladores”, escribió la analista de Barclays, Lauren Lieberman, en una nota.

Los socios embotelladores de Coca-Cola son compañías independientes que compran las marcas y jarabes de la multinacional para envasar y distribuir los productos.

El legado de Quincey

Quincey asumió como CEO el 1 de mayo de 2017 y ayudó a sacar a la compañía de un prolongado período de debilidad en las ventas. Bajo su gestión, las acciones de Coca-Cola subieron más de 60%, mientras que el índice S&P 500 avanzó cerca de 190% en el mismo periodo.

“Dado el sólido impulso subyacente del negocio desarrollado durante los nueve años de Quincey, no esperamos un cambio estratégico relevante bajo Braun”, escribió la analista de JPMorgan, Andrea Teixeira, en un informe.

Entre los esfuerzos de Quincey se cuenta la diversificación del portafolio más allá de las gaseosas, hacia bebidas dirigidas a consumidores más conscientes de la salud, incluyendo café, bebidas deportivas y la leche enriquecida en proteínas Fairlife. Bajo su mandato, Coca-Cola también pagó US$ 5.100 millones por Costa Coffee, negocio que ahora evalúa vender.

Desafíos para Braun

Braun podría necesitar profundizar la expansión hacia nuevas categorías, según John Sicher, consultor de la industria de bebidas.

“A Coca-Cola le fue muy bien financieramente bajo Quincey, pero la empresa necesita hacer movimientos de diversificación más fundamentales para expandirse más allá de las bebidas gaseosas”, dijo en una entrevista.

Braun, de 57 años, escaló en la estructura de Coca-Cola siguiendo un camino similar al de Quincey, quien también fue director de Operaciones, entre otros roles, antes de ser nombrado CEO. Ambos se incorporaron a la empresa en 1996.

“Henrique es un socio de negocios de plena confianza y con gran experiencia, y es el líder adecuado para guiar a la compañía”, señaló Quincey en un comunicado.

Braun trabajó durante años en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, según la empresa. Se desempeñó como presidente de desarrollo internacional de Coca-Cola antes de convertirse en COO, rol desde el cual, a comienzos de este año, pasó a supervisar todas las unidades operativas de la compañía en el mundo.

“Me enfocaré en mantener el impulso que hemos construido junto a nuestro sistema”, dijo Braun en una declaración. “Trabajaremos para desbloquear crecimiento futuro en alianza con nuestros embotelladores”.

Braun es ciudadano estadounidense, nació en California y se crió en Brasil, de acuerdo con la información entregada por la compañía.