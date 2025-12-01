Barrick considera una oferta pública inicial de sus activos oro en Norteamérica tras reveses en la minería
La minera canadiense evalúa escindir y abrir en bolsa sus operaciones estrella en Norteamérica, valoradas en más de US$ 60 mil millones—, en medio de presiones operativas, reveses en jurisdicciones complejas y una reestructuración interna tras la abrupta salida de Mark Bristow.
Barrick Mining Corp. está explorando una oferta pública inicial (OPI) de sus preciados activos auríferos norteamericanos, que podrían valer más de US$ 60 mil millones, mientras la compañía lidia con los reveses de la minería y una reestructuración de la gerencia. Las acciones alcanzaron su máximo en 13 años.
El directorio de la compañía autorizó a la gerencia a explorar la venta de una participación minoritaria en una unidad que se sustentaría en los intereses de la empresa conjunta de Barrick en Nevada y una gran mina en República Dominicana, según informó la compañía el lunes en un comunicado. La gerencia explorará la operación hasta principios de 2026 e informará al mercado sobre el progreso en febrero.
Las acciones de Barrick que cotizan en Estados Unidos subieron hasta 4,2% en Nueva York para alcanzar los US$ 43,08, el nivel más alto desde septiembre de 2012, valorando a la compañía en más de US$ 70 mil millones.
El anuncio confirma lo informado por Bloomberg en octubre y se produce después de que el inversor activista Elliott Investment Management LP adquiriera una gran participación en el productor de oro con sede en Toronto.
La propuesta implicaría que Barrick separara sus operaciones de primer nivel en Norteamérica del resto de su extensa cartera en jurisdicciones más complejas. Tras la salida a bolsa, Barrick conservaría una participación mayoritaria en la nueva compañía, que también incluiría su descubrimiento de oro Fourmile en Nevada, de su propiedad absoluta. Cualquier decisión aún requeriría la aprobación del consejo de administración.
Los activos norteamericanos de Barrick podrían alcanzar un valor cercano a los US$ 62 mil millones si los inversores asignan a la escisión una prima similar a la de su rival norteamericano Agnico Eagle Mines Ltd., según declaró el lunes el analista de Bloomberg Intelligence, Grant Sporre. Aun así, Barrick tendrá que convencer a los inversores de que la nueva empresa puede reducir la brecha de rendimiento operativo con respecto a su competidor, lo cual podría ser un desafío.
Salida de Mark Bristow
Este es el último avance bajo la dirección del director ejecutivo interino Mark Hill, quien fue nombrado tras la repentina salida de Mark Bristow en septiembre. Hill ya ha implementado cambios: ha reemplazado a directivos y ajustado el modelo operativo regional para mejorar el rendimiento que dejó al productor de oro a la zaga de sus competidores en un momento de alza en los precios del lingote.
La OPI separaría los activos de alta calidad de Nevada de las minas más riesgosas en otras partes del mundo. En octubre, Bloomberg informó que Newmont Corp., socio de Barrick en la empresa conjunta, había estudiado un acuerdo para obtener el control de las minas que comparte en Nevada.
“Este plan esencialmente reúne partes de Barrick que actualmente entusiasman más al mercado en un vehículo que probablemente se convertirá en un objetivo de adquisición para Newmont Corp.”, dijo el analista financiero de National Bank, Shane Nagle, en una nota a clientes el lunes.
Si bien no se explicó el motivo de la salida de Bristow, su mandato como director ejecutivo estuvo marcado por la pérdida del control de una mina clave en Mali, que fue confiscada por la junta militar. Las operaciones de Barrick en Pakistán y Papúa Nueva Guinea también han afectado negativamente a las acciones de la compañía en los últimos años, al enfrentarse a reveses operativos en cada país.
Mientras tanto, sus activos en América del Norte se han beneficiado de recientes expansiones y jurisdicciones más seguras, aunque los costos han aumentado y ha habido informes de accidentes fatales.
Las acciones de Barrick han tenido un rendimiento anualizado del 15% en los últimos cinco años, lo que representa aproximadamente la mitad del promedio de su grupo de pares, según datos compilados por Bloomberg.
