Jara y Kast se enfrentan en el último cara a cara de Anatel previo al balotaje
El encuentro tiene una estructura de nueve bloques temáticos y más de dos horas y media de transmisión simultánea por todos los canales socios de la Asociación Nacional de Televisión.
Noticias destacadas
Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan este martes en el último debate presidencial organizado por Anatel.
Con una estructura de nueve bloques temáticos y más de dos horas y media de transmisión simultánea por todos los canales socios de la Asociación Nacional de Televisión, el formato busca maximizar el contraste directo entre ambos candidatos, quienes se enfrentararán sentados y de frente, sin público y sin dispositivos electrónicos, con solo papel y lápiz permitidos.
Los aspirantes a La Moneda abordarán temas como economía y costo de la vida; seguridad y crimen organizado; pensiones, salud y políticas sociales, y gobernabilidad.
En desarrollo.
