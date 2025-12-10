Tenso cruce por migración: Kast propone corredor humanitario y Jara asegura que son “propuestas imaginarias”

El candidato del Partido Republicano insistió en la invitación a los migrantes a dejar el país. En materia de seguridad, Jara, por su lado, reforzó su idea de dar continuidad a la construcción de cárceles.

La crisis migratoria subió el tono de la discusión entre los candidatos presidenciales, José Antonio Kast y Jeannette Jara, en el último debate previo al balotaje.

El momento más crítico fue frente a la consulta acerca de qué hacer con los migrantes irregulares que actualmente residen en el país, contabilizados en 330.000 personas. Al respecto, Kast indicó que en su eventual Gobierno no se regularizarán ni empadronará.

“Después de los 92 días (lo que queda para el cambio de mando), la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, educación, transporte, para una remesa, para un contrato, para vender algo, esa persona va a quedar registrada y va a ser invitada a salir”, explicó.

Esto fue refutado por al candidata al recordarle que Johannes Kaiser proponía en su programa un empadronamiento y que “las propuestas imaginarias que se han hecho al respecto (...) generan una incertidumbre”.

De esta manera, la abanderada de Unidad por Chile aseguró que empadronará a los migrantes irregulares y aquellos que no lo hagan, dijo que serán expulsados. Luego siguió criticando a su adversario, “pero mandar 330.000 personas en la lógica de lo que proponía el candidato Kast, son nueve años de un avión al día de 100 personas”.

Luego Kast, al ser consultado por la situación en la frontera con Perú, que en las últimas semanas ha generado tensiones entre ambos países, y sobre si tomaría represalías económicas y diplomáticas -como lo indica su programa- el candidato del Partido Republicano criticó el actuar del Presidente Gabriel Boric al no tomar medidas.

“Si él hiciera algo de verdad por Chile abriría un corredor humanitario, que eso se puede hacer hoy día con el acuerdo de los otros países, porque no es una expulsión”, explicó.

Y agregó que “el drama es que nosotros después vamos a abrir un corredor humanitario, pero jamás van a volver a entrar a Chile porque no cumplieron la invitación que nosotros le hicimos”.

Acerca de cuál es su postura frente a los hijos chilenos de padres migrantes irregulares, Kast indicó que “lo más probable, es que se lleven a sus hijos; si no quieren llevarse a sus hijos tendremos que hacernos cargo nosotros”.

Acerca de los 182.000 migrantes que fueron enrolados durante la actual administración, pero no han sido regularizados, Jara indicó que no se puede regularizar a quienes “entraron por la ventana”, pero que el problema es que “hay gente que ha entrado por la puerta igualmente” desde hace años y no ha podido organizar sus trámites.

“Yo lo que tengo claro es que es difícil, que hay que tener capacidad de gestión, que hay que empadronar a la gente que falta, que hay que expulsar a la que no cumple los requisitos, que son evidentemente una relación familiar, un trabajo y no tener antecedentes penales. Y sobre si hay o no una regularización, creo que tiene que ser un tema de conversación del sistema político y resolverlo en unidad”, dijo Jara.

Seguridad

El bloque temático de seguridad ciudadana y crimen organizado también trajo tensión al debate entre ambos candidatos.

Consultados acerca de sus planes para los primeros 100 días en cuanto a cárceles, Jara indicó que su eventual gobierno seguiría ejecutando el plan maestro de construcción de cárceles que está en curso, además de que su plan contempla la construcción de cinco nuevas cárceles.

Kast, por su lado, instó al Gobierno a darle suma urgencia a un proyecto de segregación en las cárceles.

En cuanto a indultos, Jara mantuvo su postura de no indultar bajo ninguna circunstancia, mientras que Kast indicó que “todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel”, aunque propuso una consideración “humanitaria” en algunos casos.