En medio de tensiones en la frontera con Perú, grupo de excancilleres rechaza propuestas y dichos de Kast por migración irregular
La carta fue firmada por seis exministros de Relaciones Exteriores: Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker.
Noticias destacadas
A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las propuestas y declaraciones del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respecto a la migración irregular continúan generando tensión política.
Sus dichos ocurren en medio del conflicto fronterizo con Perú, donde una decena de personas permanece impedida de salir debido a patrullajes militares peruanos y ante expectativas de deportaciones masivas en caso de que el republicano se imponga en el balotaje del próximo 14 de diciembre.
En este contexto, un grupo de excancilleres chilenos cercanos a la centro izquierda, como Soledad Alvear (2000-2004), Mariano Fernández (2009-2010), José Miguel Insulza (1994-1999), Heraldo Muñoz (2014-2018), Antonia Urrejola (2022-2023) e Ignacio Walker (2004-2006), difundieron una carta en la que advierten sobre los riesgos humanitarios y diplomáticos que, a su juicio, implican algunas de las propuestas del abanderado republicano.
Los firmantes sostienen que medidas basadas en expulsiones masivas, separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario “resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de Derechos Humanos”.
Los excancilleres subrayan, además, que Chile tiene que preservar relaciones de cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia, especialmente frente a fenómenos transfronterizos como la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico. En esa línea, advierten que la idea de “empujar” o derivar a miles de personas hacia países vecinos podría ser interpretada como un gesto inamistoso y una forma de presión política.
También cuestionaron la viabilidad operativa, financiera y diplomática de la propuesta de Kast de expulsar cerca de 350.000 personas, recordando que el régimen de Nicolás Maduro ha rechazado recibir repatriados desde Chile, lo que limitaría cualquier operación de retorno masivo.
Los firmantes recalcaron que la situación migratoria en el norte exigía respuestas “firmes pero viables”, lo que a su juicio implica fortalecer los canales diplomáticos, activar comités de frontera, perfeccionar acuerdos de reconducción y retorno, y avanzar en mecanismos conjuntos de regularización y control con Perú y Bolivia, bajo los principios de corresponsabilidad y respeto mutuo.
Finalmente, enfatizaron que la gestión migratoria y de seguridad fronteriza debe equilibrar el control territorial con la protección de la vida e integridad de las personas, evitando que se generen crisis humanitarias por la acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada en los pasos fronterizos:
"Hacemos nuestras las reflexiones contenidas en la carta publicada por el arzobispo de Concepción, en cuanto a que la política migratoria no puede reducirse a la lógica del 'te vas o te expulsamos', ni a una respuesta meramente punitiva frente a realidades humanas de gran fragilidad, y debe siempre respetar la dignidad de las personas y buscar caminos acordes con ella", compartieron en la declaración pública las exministras y exministros.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Negociación ramal o no? El debate y el alcance del respaldo de la DT a los acuerdos marco
La discusión se dio luego de que la DT señalara que el acuerdo marco firmado por la CTC, AGEMA y Codelco, es un acuerdo colectivo "atípico", que debe ser respetado por las asociaciones que lo firmaron.
Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
Inmobiliaria dijo que la sanción debió ser de $ 13 millones, pero se llegó “a la estrafalaria suma de $ 39.600 millones: 3.000 veces más”. Corte determinó “estudiar con más detenimiento el asunto”.
Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica
Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.
Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
La firma se hará con la empresa de la mano de Linzor Capital Partners, antiguos dueños de Cruz Blanca. Ahora debe esperar las aprobaciones de autoridades financieras y de libre competencia.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete