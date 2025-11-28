Jara se suma al llamado de Kast y pide al Gobierno “soluciones concretas” para enfrentar la situación de los migrantes en la frontera con Perú

El Presidente de Perú, José Jeri, ordenó reforzamiento de la frontera y controles migratorios entre ambos países, lo que dificulta la salida desde Chile de extranjeros hacia Tacna.

A los llamados que ya había realizado desde principio de esta semana el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para enfrentar la situación que viven los migrantes varados en la frontera entre Chile y Perú, ahora se sumó la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien solicitó al Gobierno medidas concretas.

En sus redes sociales, la exministra del Trabajo señaló esta tarde que “la situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país”.

Agregó que “este es un problema entre dos estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos”.

La abanderada del pacto Unidad por Chile reforzó sus dichos con que “hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”.

Esta jornada, Kast señaló a través de su cuenta de X que “la crisis migratoria sigue escalando en la frontera con Perú y el Presidente Boric aún no reacciona. Quedan 103 días para que se termine este Gobierno y las soluciones no pueden esperar”.

Agregó que “lo que está ocurriendo en el norte es grave y necesitamos un gobierno que conduzca el proceso de salida de miles de inmigrantes ilegales”.

Apuntando a Jara, sostuvo que mientras “algunos candidatos proponen regularizaciones masivas, nosotros recuperaremos el orden y cumplimiento de la ley”.

Cabe señalar que el Presidente de Perú, José Jerí, anunció que se aplicará un "programa de intervención multisectorial" en las fronteras, donde "decretaremos estado de emergencia en las provincias limítrofes" con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, sumado a las advertencias de Kast de expulsar a los migrantes ilegales ha generado que un alto flujo de personas que desean abandonar Chile no pueden ingresar a Tacna por no tener la identificación que solicita Perú.