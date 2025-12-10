Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Políticas sociales: Jara responde a expropiación de San Antonio y apunta que "lo peor que nos puede pasar es que no se respete la fila"

Por su parte, el candidato de oposición, José Antonio Kast, afirmó que si le concreta el proceso, dicho terreno "va a ser para los allegados de Chile que no se han saltado la fila".

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 22:14 hrs.

AFP PGU Pensiones Laboral empleo Cristóbal Muñoz
<p>Políticas sociales: Jara responde a expropiación de San Antonio y apunta que "lo peor que nos puede pasar es que no se respete la fila"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
2
Empresas

“Es una mala práctica”: Gremio inmobiliario pide a la CMF intervenir por masificación del bono pie
3
Empresas

Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio
4
Regiones

Trabajadores de ENAP debieron evacuar las instalaciones tras falla en unidad de cracking de la Refinería Bío Bío
5
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
6
Empresas

Latam alista inversiones por US$ 3.400 millones en dos años: pone foco en pasajeros premium y nueva flota
7
Empresas

Documental del negocio inmobiliario en Chile supera las 970 mil visualizaciones en YouTube
8
Empresas

Tras entrada de fondo de los Walton, proveedor salmonero chileno se lanza por el mercado noruego
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete