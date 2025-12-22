Quiénes son los tres nuevos integrantes del Consejo Técnico de Inversiones de los fondos de pensiones

La instancia que tiene un rol crucial en la definición del régimen de inversiones de los fondos generacionales ya tiene su staff completo.

La Superintendencia de Pensiones sigue trabajando en la construcción del régimen de inversiones de los fondos generacionales con la asesoría de Mercer, que derivará en la publicación de las nuevas reglas del juego en septiembre de 2026.

Mientras ese plazo aún está lejos, Mercer sigue trabajando en los insumos que serán clave -aunque no vinculantes- para la elaboración del régimen, sirviendo como base para la construcción del nuevo esquema.

Sin embargo, la entidad que sí tendrá una tarea vinculante será el Consejo Técnico de Inversiones (CTI), ya que el régimen que se implemente deberá contar con aprobación del consejo y no podrá incorporar disposiciones que hayan sido rechazadas por éste.

El organismo hoy está presidido por el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y tomó mayor preponderancia con la reforma de pensiones y a su vez, hubo cambios relevantes en su composición. Actualmente, está con staff completo, integrado por cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes.

Recientemente, la Superintendencia de Pensiones oficializó a través de una resolución exenta a tres nuevos miembros.

Por un período de cuatro años se nombró a los ingenieros comerciales de la Universidad de Chile, Erwin Hansen Silva (como miembro titular) y a Pablo Castañeda Navarrete, en calidad de integrante suplente, quienes formarán parte del CTI hasta el 18 de diciembre de 2029.

Hansen es master en Economía de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y Ph.D. en Finanzas de la Universidad de Manchester, Reino Unido.

Actualmente, es miembro del comité consultivo de referencia del precio del cobre de Dipres; integrante de la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) y director de Polla Chilena de Beneficencia. Durante su trayectoria además fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Castañeda, por su parte, es Masters of Arts en Economía Política de la Universidad de Boston, Estados Unidos, y Ph.D. en Economía en la misma casa de estudios. Fue consejero del Comité Financiero de Fondos Soberanos del Ministerio de Hacienda y secretario técnico del Comité de Mercado de Capitales de Teatinos 120.

En tanto, el ingeniero Juan Sotes fue designado como consejero suplente en reemplazo del economista Rafael Romero, quien el 23 de junio pasado renunció al cargo, por el periodo que concluirá el 27 de junio de 2027.

Sotes es profesor asociado de la Universidad de Los Andes. Además de su rol como investigador y académico en distintas universidades del mundo, fue de desempeñó como economista en el Ministerio de Finanzas de Argentina y durante cuatro años ejerció como economista sernior del Banco Central del país trasandino.

Cambios en la composición

Con la reforma de pensiones se introdujeron modificaciones relevantes en la composición del CTI, quedando por ejemplo, fuera el respresentante de las AFP.

La reforma estableció que ese intergrante que era designado por la industria ser reemplazaba por un miembro nombrado por el Banco Central, cambio que tuvo lugar en junio pasado.

En concreto, el representante que tenían las AFP en el consejo hasta 2026, Heinrich Lessau, salió por la reforma de pensiones y en su reemplazo fue nombrado José Manuel Garrido, economista y exgerente de inversión y financiamiento de Corfo y exgerente de análisis y regulación financiera en el instituto emisor.

Así, el Banco Central se quedó con dos cupos. Uno deberá ser un profesional de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales, y el otro una persona con amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.

En tanto, hay dos designaciones que corresponde realizar a los decanos de las Facultades de Economía y de Economía y Administración de las Universidades acreditadas por la Ley N°20.129 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Ambos cupos deben ser académicos de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales y adicionalmente, deben haber desarrollado labores de investigación o consultorías, o contar con publicaciones sobre estas materias.

Quienes accedan a este rol no podrán ser gerentes, administradores o directores de una AFP o de alguna de las entidades del grupo empresarial al que pertenece la administradora mientras estén ejerciendo como consejeros del CTI.

En tanto, el Presidente de la República ostenta un cupo, que actualmente -y hasta el 13 de septiembre de 2027- es el que representa Eyzaguirre.