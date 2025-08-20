Click acá para ir directamente al contenido
Guess dejará de cotizar en bolsa tras acordar su venta a Authentic Brands por US$ 1.400 millones

Los accionistas de la cadena de moda recibirán US$ 16,75 por acción en efectivo, una prima de 26% sobre el precio de cierre de la acción el martes, pero la operación incluye además traspaso de deuda, según informó la compañía

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 12:10 hrs.

