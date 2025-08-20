Guess dejará de cotizar en bolsa tras acordar su venta a Authentic Brands por US$ 1.400 millones

Los accionistas de la cadena de moda recibirán US$ 16,75 por acción en efectivo, una prima de 26% sobre el precio de cierre de la acción el martes, pero la operación incluye además traspaso de deuda, según informó la compañía

Guess? Inc., el retailer estadounidense de moda, se deslistara de bolsa en un acuerdo de US$ 1.400 millones con Authentic Brands Group, en asociación con los cofundadores Maurice y Paul Marciano y el director ejecutivo Carlos Alberini.

Los accionistas recibirán US$ 16,75 por acción en efectivo, una prima de 26% sobre el precio de cierre de la acción el martes, pero la operación incluye además traspaso de deuda, según informó la compañía en un comunicado. Las acciones subieron cerca del precio de oferta en la bolsa de Nueva York hoy miércoles.

La dirección de Guess continuará administrando el negocio y será propietaria de la empresa operativa, según informó la compañía, mientras que Authentic Brands adquirirá una participación mayoritaria en la propiedad intelectual de Guess.

La cartera de Authentic

Authentic Brands, liderada por su director ejecutivo Jamie Salter, ha creado una cartera de más de 50 marcas de moda, celebridades y medios de comunicación mediante adquisiciones. Entre estas transacciones se incluyen la compra de Dockers a Levi Strauss & Co., Champion Brands a Hanesbrands y Reebok a Adidas. Salter ha declarado que está considerando sacar la empresa a bolsa en 2026.

Guess, fundada en 1981 por los hermanos Marciano y especializada en denim, formó un comité especial este año para evaluar una oferta de adquisición de WHP Global, otra marca propietaria. Posteriormente, Authentic Brands presentó una oferta rival, según informó Bloomberg News.

Los ejecutivos de Guess han estado reestructurando las operaciones de la empresa para impulsar la productividad e integrar Rag & Bone, la marca de moda que adquirió con WHP Global en 2024. La reorganización incluyó el cierre de tiendas en EEUU e inversiones en ventas directas al consumidor.

En junio, Guess reportó ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los analistas, a pesar de la disminución de las ventas en tiendas comparables en Europa, Asia y América. Alberini afirmó que espera que el crecimiento sea impulsado por la expansión de Rag & Bone y la línea de mezclilla de Guess.