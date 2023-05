La tecnología vuelve a superar al lujo: Elon Musk recupera su lugar como la persona más rica del mundo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Elon Musk recobró su título como la persona más rica del mundo. El director ejecutivo de Tesla superó al magnate del lujo Bernard Arnault el miércoles después de que las acciones de LVMH cayeran 2,6% en las operaciones de París.

Musk y el francés de 74 años han estado codo a codo en la pelea por el primer puesto en el índice de multimillonarios de Bloomberg, una lista de las 500 personas más ricas del mundo.

Arnault superó por primera vez Musk en diciembre, cuando la industria de la tecnología enfrentaba dificultades y el sector del lujo mostraba resistencia frente a la inflación. LVMH, que fue fundada por Arnault, posee marcas como Louis Vuitton, Fendi y Hennessy.

La fe en el dinamismo del sector del lujo está comenzando a desvanecerse en medio de crecientes señales de desaceleración del crecimiento económico, particularmente en China, un mercado crucial. Las acciones de LVMH han caído 10% desde abril y en un momento borraron US$ 11 mil millones del patrimonio neto de Arnault en un solo día.

Musk, por su parte, ha ganado más de US$ 55.300 millones este año, en gran parte gracias a Tesla. El fabricante de automóviles eléctricos con sede en Austin, que comprende 71% de su fortuna, ha subido 66% en lo que va del año. La fortuna de Musk ahora está valorada en unos US$ 192.300 millones, según el índice, mientras que la de Arnault ronda los US$ 186.600 millones.