Clínica Las Condes: Alejandro Gil será formalizado por apropiación indebida tras querellas de exmédicos

El 4° Juzgado de Garantía fijó para el 6 de agosto la audiencia de formalización de Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes (CLC) y pareja de Cecilia Karlezi, controladora del establecimiento.

La decisión se tomó luego de la solicitud de la fiscal Karin Naranjo, que pidió formalizar al directivo por apropiación indebida entre los años 2021 y 2024, tras una investigación realizada por querellas de exmédicos de la clínica.

La acción legal de los doctores nació luego de su salida de la Clínica, que se dio tras un cambio en el contrato marco entre la empresa que desató un conflicto entre ambas partes. Tras abandonar el establecimiento, los querellantes habrían mandatado el cobro de honorarios médicos adeudados por los pacientes que se atendieron en dependencias de la CLC.

No obstante, según el relato de los doctores, no sólo no se cobró la totalidad de las prestaciones, sino que se les pagó en fracciones menores y parciales "con el claro objeto de apropiarse de los dineros cobrados a las aseguradoras y pacientes, para poder afrontar el conocido escenario financiero desfavorable que presenta la clínica".

"Esta práctica de apropiación de dineros, se replica respecto de gran parte de los profesionales médicos que se desempeñan en la clínica", acusó en 2022 la primera de las querellas que conforman el expediente del caso que llevará a la formalización de Gil.

Más adelante, denuncia la misma acción legal, "sin mediar ningún tipo de autorización de las sociedades mandantes, la querellada dejó de cumplir, decidiendo unilateralmente cesar en los pagos, apropiándose de los dineros que recibió de parte de los pacientes, de Fonasa e Isapres, quienes pagaban las prestaciones médicas efectuadas por mis representados".

