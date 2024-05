Empieza semana clave para ley corta de isapres: Gobierno propone que empresas puedan acordar un pago único con afiliados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este domingo 12 de mayo será la fecha límite que dio la Corte Suprema para aplicar el fallo por tabla de factores, que implica que las isapres realicen devoluciones masivas a sus afiliados, presionando así la ya estrecha situación financiera de las compañías.

Para implementar esta sentencia, el Congreso tramita la denominada ley corta de isapres, discusión que, aun entrando a su semana definitoria, hasta ahora no ha logrado un consenso entre los parlamentarios y está actualmente en una Comisión Mixta presidida por el senador Javier Macaya (UDI).

En ese contexto, este lunes el Gobierno ingresó su propuesta de indicaciones al proyecto -que salió con varios artículos claves rechazados de la Cámara de Diputados-, en un documento firmado por el Presidente Gabriel Boric; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Como principal cambio, el Ejecutivo volvió a introducir modificaciones al artículo que instruye el pago de las devoluciones a los usuarios y, a la vez, un ajuste de los precios de los planes para que las empresas puedan mantener su equilibrio financiero y no caer en la insolvencia.

Un acuerdo con los afiliados

A modo de síntesis, a lo largo de la tramitación, el proyecto tiene como su columna vertebral una exigencia a las isapres de proponer la entrega de un plan de pago a la Superintendencia de Salud para realizar las devoluciones de los cobros en exceso que, estimó la Corte Suprema, las aseguradoras tienen con sus afiliados. Dichas devoluciones podrán entregarse en excedentes.

Junto con ello, también deberán presentar una propuesta de reducción de costos y uno para incrementar los precios de los planes.

Para esto último, el Gobierno mantuvo el método que formuló en la cámara. Esto es, que cada isapre pueda incorporar una prima extraordinaria por beneficiario, correspondiente “al monto necesario para cubrir el costo de las obligaciones” con sus afiliados, correspondientes a prestaciones y licencias médicas, entre otros. Vale decir, que esa prima no podrá significar un alza mayor a un 10% por contrato respecto de la cotización para salud que se descuenta de las remuneraciones.

Sin embargo, ahora el Ejecutivo propuso una fórmula alternativa, en que las isapres podrían acelerar el pago de la deuda y pagarla parcial o totalmente a los cotizantes.

El afiliado tendría que solicitar, “a su voluntad”, el pago anticipado de la deuda -o de una parte de la misma, y transigir con la isapres “mediante un pago único acordado entre las partes, cuyo monto corresponderá al saldo insoluto, total o parcial, de la deuda, menos una tasa de descuento por la preferencia temporal de pago”.

Ese descuento no podría superar al equivalente a la tasa de interés máxima convencional vigente al momento que se celebre el acuerdo.

Si las isapres pretenden usar el mecanismo, también deberían informarlo junto con el plan de pago y ajustes a la Superintendencia.

Escenario crítico

El pasado viernes, el superintendente de Salud, Víctor Torres, puso sobre la mesa los datos que reflejan el momento agónico que atraviesan las aseguradoras.

La deuda total del sistema la cifró entre US$ 1.240 y US$ 1.576 millones (dependiendo de ciertos artículos) y proyectó, para junio, pérdidas de la seis compañías abiertas que están presionadas (Banmédica, Vida Tres, Colmena, Cruz Blanca, Nueva Masvida y Consalud) en unos US$ 107 millones.

Asimismo, reveló que dos de ellas -Banmédica y Cruz Blanca- podrían incumplir los indicadores de liquidez y/o patrimonio en el mes de junio, de no generar medidas para atender la crisis.

Vuelven artículos claves

El Ministerio de Salud también repuso y/o precisó algunos indicadores medulares de la ley que quedaron fuera en la Cámara de Diputados.

Uno de ellos, es el que instruye que todos los planes de los afiliados se eleven al monto más cercano al 7% de cotización obligatoria, lo que podría dirigir el cálculo de la deuda a la parte más baja del intervalo que dio a conocer Torres. Ese ajuste deberá realizarse simultáneamente a la adecuación de todos los planes a la nueva tabla de factores.

Asimismo, también se volvió a ingresar el artículo que prohíbe que los accionistas de las aseguradoras puedan repartir utilidades mientras no se haya pagado la totalidad de la deuda a los cotizantes.