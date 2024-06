Las preocupaciones que las clínicas del grupo Banmédica plantearon por la expansión de las mutuales

Además de algunos sindicatos y otras clínicas, entre otros actores, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) también entregó su visión de la consulta. La entidad sostuvo que efectivamente esta industria ha cambiado, con mayor número de trabajadores protegidos y cambios en la actividad económica, además de una “disminución considerable” de la tasa de accidentabilidad.

La FNE concluyó que la ACHS no cuenta con una posición dominante y que no es probable que la alcance en el corto o mediano plazo, pero sí sostuvo que el SLO tiene una estructura regulatoria que “no genera los incentivos óptimos para un funcionamiento completamente eficiente y efectivo”.

Así, estimó que el TDLC podría recomendar que se incorporen medidas para obtener información fidedigna de costos asociados al SLO y prestaciones ajenas al mismo, “tales como el establecimiento de un giro único o separación contable”. No obstante, remarcó que este análisis excede la consulta que se está llevando a cabo.

La principal competidora de la ACHS, la Mutual de Seguridad (Museg, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción), se desligó del objeto de la consulta y aseveró que el alcance del proceso fue limitado exclusivamente a la ACHS.

No obstante, esta compañía sí dijo que “se evidencian ciertos riesgos teóricos” de la extensión de las funciones de las mutuales que, acompañadas de una falta de regulación o fiscalización, podrían conllevar problemas de libre competencia, tales como integración vertical entre la mutual y sus filiales que “podría devenir en un desvío de pacientes del sistema de seguridad social a uno privado, a interés único de la respectiva mutualidad y en perjuicio de los trabajadores”.

La ACHS, en tanto, volvió a insistir en que no existen subsidios cruzados y en que “no ha financiado, ni pretende financiar, las actividades del Plan de Salud No Laboral con aquellos ingresos vinculados al seguro laboral. Hay una estricta separación de dichas áreas”.

Planteó que hace más de 45 años que las mutualidades intervienen en salud no laboral, y que, de hecho, se contrató a una auditora externa (PwC) que emitió un informe técnico estableciendo, a noviembre de 2022, que el plan no laboral no generaba utilidades.

Asimismo, recalcaron que no han descuidado su rol fundamental y que sólo durante 2022 realizaron más de 1,1 millón de capacitaciones, 4,8 millones de atenciones en salud y más de 836 mil traslados y rescates de pacientes.