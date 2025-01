¿Se vende Clínica Las Condes? Sociedad vinculada a España pone US$ 60 millones sobre la mesa para quedarse con el control del establecimiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los rumores han vinculado a decenas de empresas como los posibles compradores de la Clínica Las Condes (CLC), pero por primera vez una oferta se materializó.

Durante este fin de semana, mediante avisos legales, un grupo español hizo pública su intención de quedarse con todas las acciones de las sociedades Lucec Seis e Inversiones Santa Filomena, los dos vehículos de inversión mediante los cuales la empresaria Cecilia Karlezi controla el establecimiento. Estas dos sociedades en su conjunto detentan el 55,75% de la CLC.

La sociedad que realiza esta oferta se denomina Kumey SpA y sus principales accionistas son Waypa SpA y el español José Antonio Valero que, según el aviso, tiene su RUT en proceso. Estos vehículos de inversión se acaban de constituir en Chile y los avisos no transparentaron la identidad de sus controladores: solo se señaló que participan en inversiones inmobiliarias, importaciones, exportaciones y actividades empresariales en salud principalmente en España.

No obstante, DFMAS recientemente publicó que el conglomerado español de 160 centros asistenciales Quirónsalud -que desde 2016 es parte del holding alemán Fresenius- ya había manifestado su interés para comprar CLC.

De acuerdo a los avisos publicados, la compañía española pretende pagar US$ 60 millones por las acciones. Habría un pago al contado de US$ 2 millones al momento de firmar la documentación; una segunda cuota de US$ 8 millones a pagarse en 2025; y dos cuotas de US$ 25 millones que se pagarían, respectivamente, en los años 2026 y 2027.

La oferta valoriza las acciones de la Clínica en $10.594, por debajo de los $12.000 en que se está cotizando en la Bolsa de Santiago durante este lunes.

Plan de negocios

En su oferta, la compañía española incluso reveló su estrategia en el caso de concretar la adquisición. "Este plan está diseñado para restaurar la viabilidad financiera, fortalecer la reputación y garantizar un crecimiento sostenible de Clínica Las Condes", dice el documento.

Definiendo los pilares de este plan, los españoles señalaron que el objetivo es aumentar la participación de mercado reposicionando la marca CLC; ampliar la oferta al sector público; fortalecer las relaciones con las aseguradores para ampliar la base de pacientes; y expandir internacionalmente la misma marca.

Asimismo, plantean el fomento de "una cultura de excelencia en atención al paciente recuperando las acreditaciones de calidad de la Clínica" y el cambio del modelo médico a uno "que permita la excelencia médica, la investigación y la docencia".

En el corto plazo, dicen los europeos, se enfocarán en la "restructuración y disminución de deuda por medio del pago de esta y optimización de costos, esto se efectuará por medio inyección de capital de trabajo para la Compañía".

Finalmente, también proyectan implementar sistemas tecnológicos para mejorar la eficiencia operativa y la gestión hospitalaria; expandir y potenciar la filial de seguros; y resolver los casos pendientes con las isapres.