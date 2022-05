Ganancias de SQM se disparan impulsadas por las ventas de litio “más altas que jamás han reportado”

Casi doce veces se multiplicaron las utilidades de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) durante el primer trimestre de 2022. La compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ganancias por US$ 797 millones, un crecimiento de 1.170% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Detrás de estas cifras está el rendimiento de las ventas por litio y sus derivados, que totalizaron ingresos por US$ 1.446 millones, lo que representa un aumento de un 969,5% respecto a los US$ 135 millones registrados a la fecha en 2021.

“Nuestros resultados positivos en el mercado del litio fueron un resultado de precios significativamente más altos durante el primer trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Los precios alcanzaron aproximadamente US$38.000 por tonelada métrica y estos precios récord se combinaron con los volúmenes de ventas más altos que jamás hayamos reportado, 38.100 toneladas métricas”, explicó la minera no metálica en su análisis razonado.

A pesar de esto, la empresa estima que el mercado del litio volverá a crecer al menos un 30% este año, ya que sigue siendo muy dinámico aunque, en ocasiones, difícil de medir y estimar.

Uno de los indicadores con el que respaldan esta tesis es que las ventas de vehículos eléctricos en China durante el primer trimestre de 2022 fueron un 125% más altas que las reportadas durante el mismo período de 2021.

Respecto a las medidas de confinamiento del gigante asiático, SQM reconoce que puede afectar etapas de la cadena de suministro de este mercado, pero pone paños fríos: “Si bien es cierto, esto podría tener algún impacto en los volúmenes transados durante el segundo trimestre, no creemos que estos inconvenientes tengan un efecto duradero en el crecimiento de la demanda total de litio este año, ya que se espera una recuperación durante la segunda mitad del año”.

La firma agregó que “a la luz de las expectativas de la demanda del mercado, estamos aumentando nuestra capacidad y nuestros planes de crecimiento se mantienen en línea con los anuncios anteriores”. Pronostican que, en 2022, los volúmenes de ventas superarán las 140 mil toneladas métricas.

En cuanto a la distribución de volúmenes de ventas, SQM detalló que el 50% son precios completamente variables vinculados a puntos dde referencia específicos; el 30% aún están abiertos; y el 20% están contratados a precio fijo o a precio variable con pisos y techos específicos.

Mercados alternativos



En las otras líneas de negocios y respecto al primer trimestre de 2021, la empresa también vio aumentos de un 41,8% en la Nutrición Vegetal de Especialidad (NVE), alcanzando los US$ 273,5 millones; en el yodo de un 59,4%, subiendo hasta los US$ 152,4 millones; y en el cloruro y sulfato de potasio (MOP y SOP), llegando hasta US$ 114,1 millones.

Por otro lado, las ventas de químicos industriales cayeron un 26,4% a US$ 27,1 millones.