Innovación e integración financiera

Migrante es la primera financiera enfocada en el Migrante en Chile que da oportunidades de integración y desarrollo a través de acceso a créditos y asesoría financiera.

Sebastian Parot es ingeniero en economía y finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de Harvard Business School, y llegó hace pocos meses a Migrante tras haber pasado unos años en McKinsey y haber liderado y escalado la digitalización en el Banco Bice.

Con él indagamos el mundo de la inclusión, pero desde el punto de vista financiero. ¿Cómo es el ecosistema de las fintech en Chile? ¿Qué es Migrante? A continuación, Sebastian Parot, CEO de Migrante nos cuenta más detalles.

-¿Cuál es el panorama de las fintechs en estos momentos en Chile?

El ecosistema Fintech es uno de los ecosistemas tech más sólidos de Latinoamérica: en 2020 y 2021 Fintech fue una de las categorías que más inversión de capital de riesgo capturó. El caso chileno no es una excepción ya que estamos dentro de los principales destinos de inversión. Esto se debe en parte a un ecosistema fintech maduro, fruto de años de esfuerzo: emprendedores en serie talentosos que sueñan en grande, un pool de talento digital de extraordinario nivel, fondos de capital de riesgo e inversionistas que entienden este tipo de activos, y una regulación que poco a poco se abre a nuevos modelos de negocio.

-¿Cuáles son los principales desafíos de las Fintech en Chile?

Necesitamos abordar la regulación y la colaboración. Por el lado de regulación, vemos con muy buenos ojos la apertura que ha tenido el regulador a establecer avenidas para innovar en servicios financieros, siendo aún necesario dar pasos más decididos. Por el lado de la colaboración hay un escenario parecido: hay bancos más abiertos a trabajar y operar con Fintechs, habiendo aún un espacio grande de mejora en este ámbito. Tenemos que avanzar para darle un impulso adicional a la innovación fintech en Chile. No hay ninguna razón por la cual Chile no se pueda consolidar como un hub mundial si continuamos haciendo las cosas bien.

-En este ecosistema, ¿Cómo ves el mundo fintech y la integración?

En Migrante existimos para mejorar la calidad de vida de las personas, en particular de aquellas que la banca tradicional no sirve: migrantes, gig economy workers y no bancarizados. Hoy nuestro marketplace y plataforma digital de créditos ofrece múltiples soluciones, dentro de ellas autos y motos, contenidas en una experiencia de punta a punta habilitada por tecnología.

El kick inicial lo dieron en 2018 enfocados en créditos para Migrantes. En estos momentos, tras un levantamiento de capital de cerca de USD30 millones en una serie A, están enfocados en expandir su base de clientes para llegar a más familias y emprendedores, trabajando en nuevas soluciones fuera del ecosistema de movilidad, e internacionalizando Migrante en varios países de la región.

"Soonicorns"

La publicación de Soy Startup Latam los tiene en el top 10 de próximos Unicornios.

"Estamos muy orgullosos de ser considerados como soonicorns. Nosotros trabajamos día a día para hacer realidad nuestro propósito, y el camino a ser Unicornio nos permite escalar un modelo sustentable que va a permitir llegar a millones de latinoamericanos. Estas menciones, junto a la confianza de nuestros inversionistas en nuestra Serie A, nos confirman que vamos en la dirección correcta y al mismo tiempo nos impulsa a seguir escalando con foco en nuestros clientes, humildad para aprender y responsabilidad en la ejecución", indica entusiasta el CEO de la fintech de los migrantes.