Bienvenidos a 'Swiftonomics": lo que Taylor Swift revela sobre la economía de EEUU

Demanda vertiginosa, oferta limitada, aumento de precios y acusaciones de monopolio. Y un cliente dispuesto a pagar casi cualquier cosa.

Bienvenido a Swiftonomics.

La próxima gira estadounidense de Taylor Swift de 52 conciertos tiene todos los ingredientes de un shock de demanda posterior a Covid. Según los informes, algunos revendedores pidieron US$ 40.000 o más por boletos para conciertos luego de la racha de ventas oficiales de la semana pasada, que dejó a millones con las manos vacías y listos para pagar lo que sea necesario para conseguir un asiento.

Swifties, como se conoce a los fanáticos de la estrella del pop, no son necesariamente el estadounidense promedio, pero capturan el momento actual en la economía posterior a Covid. Incluso cuando se avecina la recesión, muchos consumidores están dispuestos a derrochar en lo que se perdieron en el punto álgido de la pandemia, ya sean viajes o entretenimiento en vivo.

Consumidor turboalimentado

Los fanáticos de Swift representan una versión extrema de ese consumidor turboalimentado: millones de Millennials y Gen Z en su mayoría que esperaron al menos cuatro años para ver a la superestrella en vivo nuevamente y salieron de la pandemia con tasas de ahorro históricamente altas.

“Los conciertos son vistos como un lujo asequible en tiempos de crisis”, dijo Lisa Yang, analista de Goldman Sachs Group Inc. que publica el informe anual del banco “Music in the Air” sobre la industria global.

En este momento, los boletos de "The Eras Tour" de Swift están disponibles solo en el mercado secundario y son todo menos baratos. Se vendieron alrededor de 2,4 millones la semana pasada antes de que Ticketmaster suspendiera la preventa oficial. El sitio de la empresa de venta de entradas colapsó bajo la presión de unos 14 millones de personas que intentaban conseguir asientos.

Entre ellos estaba Melissa Kearney, profesora de economía de la Universidad de Maryland que ahora está experimentando de primera mano las leyes básicas de la oferta y la demanda. La madre de dos Swifties, de 12 y 15 años, está decidida a gastar lo que sea necesario después de no conseguir boletos.

“No hay nada más que esto que quieran en el mundo”, dijo Kearney, quien dirige el Grupo de Estrategia Económica de Aspen. “La pandemia en general cambió la forma en que las personas piensan sobre lo que es realmente importante para ellos y lo que les brinda alegría”.

Gustavo Coutinho, quien nunca ha visto a Swift tocar en vivo, ideó un presupuesto de US$ 2.000 después de 10 meses de ahorro. El consultor de 25 años en Boston terminó gastando alrededor de US$ 1.500 para asistir a dos conciertos. “Pagaría US$ 3.000 si tuviera que hacerlo”, dijo.

Música y economía

A principios de la década de 2000, el difunto economista Alan Krueger ideó el concepto de "Rockonomics" para explicar la economía a través de la lente de la industria de la música. Krueger usó a menudo a Swift, quien lanzó su álbum debut en 2006 a la edad de 16 años, como un ejemplo de alguien que jugó con estrategias que impulsaron las ventas de conciertos y productos, llamándola “un genio económico”.

Sus alumnos están de acuerdo. “Casi se está convirtiendo en una categoría completa”, dijo Carolyn Sloane, quien enseña una clase de “Rockonomics” en la Universidad de California en Riverside. “La gente realmente no ve un gran sustituto para ir a un show de Taylor Swift. Realmente quieren verla en vivo, y lo digo como fanático”.

Otros artistas, incluido Bruce Springsteen, han demostrado que los fanáticos están dispuestos a pagar precios altísimos por megaeventos en vivo posteriores a Covid: maldita sea la recesión.

Mientras tanto, Swiftonomics es un curso acelerado sobre otro concepto: el monopolio. Los políticos y los fiscales generales aprovecharon el momento para renovar sus críticas a Ticketmaster, un actor dominante en la industria de la música en vivo.

Incluso antes de la semana pasada, Ticketmaster y la empresa matriz Live Nation Entertainment Inc. estaban en el centro de una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia sobre si la plataforma está abusando de su poder, según personas familiarizadas con la investigación.

Live Nation dijo que Ticketmaster es líder por la calidad de su plataforma, no por prácticas comerciales anticompetitivas. Y Ticketmaster se disculpó con los fanáticos de Swift y dijo que trabajaría en su sistema en el futuro. La propia Swift dijo que era "insoportable" ver cómo ocurrían los errores.

Mente brillante

En última instancia, la cantante es el autor intelectual detrás de la oferta. Ha optado por tocar en estadios de gran aforo y ha sumado nuevos conciertos. Aún así, hay frenesí en torno a sus giras. “Muy a menudo tienes la sensación de que la escasez aumenta la demanda”, dijo Pascal Courty, economista de la Universidad de Victoria en Canadá que investiga los mercados de reventa de boletos.

Una de las preguntas más importantes en la economía en general es si los consumidores seguirán gastando a medida que aumenten las tasas de interés y el desempleo.

Swiftonomics probablemente no ayudará a responder. Es su propio microcosmos económico, y los fanáticos simplemente se lo quitan de encima.

“Dudo en leer demasiado sobre la disposición de la gente a pagar cantidades exorbitantes por boletos de Taylor Swift en términos de lo que eso dice sobre la salud de la economía estadounidense”, dijo Kearney, el economista de los padres de Swiftie. “Me inclino más a leer que para los fanáticos acérrimos de Taylor Swift, de los cuales hay muchos, la demanda de boletos es casi inelástica”.