Columna FT: Lo que salió mal con el capitalismo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

*Ruchir Sharma es presidente de Rockefeller International. Su libro '"What Went Wrong with Capitalism" se publicará el 11 de junio por Simon & Schuster en EEUU y Allen Lane en el Reino Unido.

En su discurso de despedida, Ronald Reagan describió a Estados Unidos como la “ciudad brillante sobre una colina”, abierta a “cualquiera que tenga la voluntad y el corazón para llegar hasta aquí”. Yo fui uno de los que se inspiró para intentarlo, y hoy la combinación dinámica de académicos y empresarios que dan energía al líder tecnológico mundial todavía me parece una maravilla. De las 100 principales empresas estadounidenses, 10 ahora tienen directores ejecutivos que nacieron en mi país de origen, la India, un avance que sólo podría haberse producido en una meritocracia capitalista.

Sin embargo, me preocupa hacia dónde se dirige Estados Unidos en el mundo ahora. La fe en el capitalismo estadounidense, que se construyó sobre la base de un gobierno limitado que deja espacio para la libertad y la iniciativa individuales, se ha desplomado. La mayoría de los estadounidenses no esperan estar “mejor en cinco años”, un mínimo histórico desde que el Edelman Trust Barometer formuló esta pregunta por primera vez hace más de dos décadas. Cuatro de cada cinco dudan de que la vida sea mejor para la generación de sus hijos que para la suya, lo que constituye también un nuevo mínimo. Según las últimas encuestas de Pew, el apoyo al capitalismo ha caído entre todos los estadounidenses, particularmente entre los demócratas y los jóvenes. De hecho, entre los demócratas menores de 30 años, el 58% tiene ahora una “impresión positiva” del socialismo; sólo el 29% dice lo mismo del capitalismo.

Esto no es sorprendente, dado lo que nos han dicho a todos. Cuando Joe Biden ganó en 2020, los artículos de opinión de los periódicos de todo el mundo elogiaron su presidencia como una sentencia de muerte para “la era del gobierno pequeño”, que dataron de la rebelión “neoliberal” contra el Estado de bienestar lanzada por Reagan y Margaret Thatcher. Las historias recientes del capitalismo dibujan el mismo arco, argumentando que esos dos líderes pusieron fin a tres décadas “gloriosas” de posguerra para la socialdemocracia, cuando gobiernos ambiciosos trabajaron con líderes corporativos y sindicales para generar un crecimiento más rápido y distribuir las ganancias de manera más justa. En resumen, estos pensadores presentan los planes de Biden de nuevo gasto y regulación como un bienvenido descanso de un gobierno pequeño y tacaño y una solución plausible para la frustración popular con el capitalismo.

Sólo un problema: la era del gobierno pequeño nunca llegó. El gobierno se ha estado expandiendo durante casi un siglo en prácticamente todos los aspectos mensurables, como gastador, prestatario y regulador; la breve retirada, bajo Bill Clinton, prueba la tendencia. En Estados Unidos, el gasto gubernamental se ha multiplicado por ocho desde 1930, de menos del 4% al 24% del PIB (y el 36% incluyendo el gasto estatal y local). Lo que cambió bajo Reagan fue que a medida que aumentaba el gasto, la recaudación de impuestos se mantenía estable, por lo que el gobierno empezó a pagar su propia expansión mediante préstamos. Los déficits pasaron de ser raros a rutinarios y, como resultado, la deuda pública se ha cuadruplicado en Estados Unidos hasta alcanzar hoy más del 120% del PIB.

En lugar de revertir el curso del gobierno, Reagan cambió la conversación, que a menudo se centró en una agenda neoliberal de recortes de impuestos, déficits o regulación. Pero incluso cuando los gobiernos intentaron desregular, el resultado fueron reglas más complejas y costosas, que los ricos y poderosos estaban mejor preparados para manejar. En la década de 1980, temerosos de que las crecientes deudas pudieran terminar en otra depresión al estilo de la de 1930, los bancos centrales comenzaron a trabajar junto con los gobiernos para apuntalar a las grandes corporaciones, bancos e incluso países extranjeros, cada vez que los mercados financieros se tambaleaban.

Con razón, los progresistas se burlan de esta nueva versión del capitalismo calificándola de “socialismo para los muy ricos”, pero los gobiernos también estaban repartiendo ayuda a los pobres y a la clase media. Más que socialismo para los ricos, esto es “riesgo socializado”, una campaña para vacunar a toda una sociedad contra las crisis económicas. Aunque sigue siendo ampliamente criticado como la tierra del capitalismo reaganiano “crudo”, Estados Unidos está desplazando a Europa como la sociedad menos tolerante con las dificultades financieras para cualquiera, incluidos los superricos.

Algo ha ido cambiando en la cultura. Así como la “revolución estadounidense en el manejo del dolor”, que insistía en tratar incluso las lesiones moderadas con opiáceos potentes, estaba enganchando a la nación con OxyContin, su enfoque para el manejo del dolor económico estaba haciendo adicto al sistema a un goteo de apoyo gubernamental. Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos cayó del cuarto al 25 en la clasificación de libertad económica de la Heritage Foundation a medida que aumentaron tanto la regulación como la deuda.

Si la era del gobierno pequeño fuera un mito, entonces la mayoría que quiere que el gobierno “haga más” haría bien en pensárselo dos veces. Es más probable que un gobierno aún más grande magnifique que alivie su frustración con las disfunciones del capitalismo moderno.

Reagan no destripó el Estado de bienestar. Desde 1980, el gasto en bienestar social ha aumentado en la mayoría de las economías desarrolladas analizadas por la OCDE, y ha aumentado más rápido que el promedio en Estados Unidos. Incluso los liberales que favorecen un mayor gasto social no cuestionan esta tendencia. Matthew Desmond, el estudioso de la pobreza estadounidense, ha escrito que esperaba encontrar que el gasto de Estados Unidos en los pobres se había vuelto “más tacaño con el tiempo”, porque esa es la historia estándar, pero en cambio descubrió que “es todo lo contrario”.

La idea keynesiana original era que el gobierno debería ahorrar durante las recuperaciones, de modo que pudiera gastar mucho para aliviar las recesiones. En la década de 1960, la parte del ahorro estaba muerta: un demócrata, John F. Kennedy, había lanzado el primer gran estímulo para acelerar la recuperación. Pronto, el gobierno de Estados Unidos incurrió en déficits significativos en los buenos y en los malos tiempos, con un promedio del 4% del PIB en las recesiones y del 3% en las recuperaciones entre 1980 y finales de 2019. Esta era de “austeridad” fiscal, a menudo criticada, es más acertadamente descrita como una era de estímulo constante.

El Estado omnipresente se convirtió en una empresa conjunta bipartidista del Tesoro y la Reserva Federal. Tras el desplome del mercado de valores de 1987, la Reserva Federal, bajo la dirección de un designado republicano, Alan Greenspan, hizo su primera promesa pública de apoyo a los mercados financieros en problemas, y la década siguiente se unió al proyecto de estímulo constante con los primeros recortes de tipos para acelerar (y más tarde prolongar - una recuperación. En 2008, la Reserva Federal no pudo reducir mucho más sus tasas, por lo que intentó reducir los costos de endeudamiento de una nueva manera, comprando bonos y otras deudas en los mercados públicos, en cantidades multimillonarias.

Gradualmente, al acumular deudas, las autoridades fueron volviendo más frágil el sistema, presionándose a sí mismas para ofrecer más apoyo en cada crisis. Atrapados en este círculo vicioso, los gobiernos ampliaron los rescates (que eran raros y pequeños antes de la década de 1980) a los rescates multimillonarios de 2008 y a los excesos multimillonarios de la pandemia, cuando Estados Unidos dispersó la ayuda como lluvia: ofertas no solicitadas de ayuda para empresas grandes y pequeñas, en dificultades o no, cientos de miles de millones en efectivo para más de la mitad del país, 170 millones de estadounidenses, desempleados o no, una buena parte para personas que ganan más de US$ 100.000 al año.

La historia sobre la reducción del gobierno se basó en palabras, no en datos. Los recortes de impuestos de alto perfil fueron contrarrestados incluso bajo Reagan con aumentos de menor perfil, por lo que la recaudación de impuestos se ha mantenido estable como proporción del PIB desde la década de 1950. Las campañas de “desregulación” terminaron reescribiendo viejas reglas con mayor detalle pero con “intención desreguladora”, creando una maraña de lagunas que favorecen a los bancos más grandes con más abogados. Durante las últimas tres décadas, la burocracia eliminó un total de sólo 20 reglas, mientras agregaba otras nuevas a un ritmo casi metronómico de alrededor de 3.000 por año, bajo ambos partidos.

Aunque cierta desregulación del sector financiero abrió nuevas oportunidades para los grandes inversores, la fuente de la que fluyó su capital fueron los gobiernos y los bancos centrales. Incluyendo acciones y deuda, el tamaño de los mercados financieros pasó de ser ligeramente mayor que la economía global en 1980 a casi cuatro veces mayor en la actualidad. Este auge mundial alimentó la ilusión de que los mercados funcionaban libres y salvajes a medida que los gobiernos retrocedían, cuando en realidad la fuerza impulsora detrás de la galopante “financiarización” del capitalismo era el dinero fácil que fluía del gobierno.

Ya en la década de 1980, un grupo cada vez más aislado de conservadores comenzó a advertir que un gobierno más grande provocaría una crisis de deudas fundidas o inflación creciente, lo que nunca llegó. La globalización trajo más competencia, mantuvo a raya la inflación de los precios al consumidor y solidificó la convicción de que los déficits y la deuda gubernamentales no importan. El instinto anterior a la Depresión de “liquidar” las empresas débiles en una crisis dio paso al exceso opuesto: “licuar, licuar, licuar”. ¿Por qué no rescatar a todos, todo el tiempo, cuando los gobiernos pueden pedir prestado gratis?

Muchos observadores piensan que la era del dinero fácil terminó con el reciente regreso de la inflación, porque obligó a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés. Pero esta era no se definió únicamente por las tasas bajas y no comenzó recién en 2008; abarca el conjunto de hábitos (pedir prestado, rescatar, regular, estimular) que se han ido construyendo durante un siglo. No termina hasta que los viejos hábitos cambien.

Tanto el nuevo gasto de Biden como los recortes de impuestos de Donald Trump establecieron récords de estímulo gubernamental en una recuperación. Sus administraciones idearon conjuntamente rescates pandémicos de algo para todos, que se reactivarán en futuras crisis como nada nuevo.