El sector privado de América Latina le está fallando a la región, advierte la economista Mariana Mazzucato

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

América Latina tiene un “problema enorme del sector privado”, con empresas que se benefician de una relación excesivamente cómoda con el gobierno pero no invierten lo suficiente, advirtió la economista Mariana Mazzucato.

Profesora de economía de la University College London que asesora a los gobiernos de Brasil, Barbados y Colombia, Mazzucato dijo al Financial Times que las empresas de la región invirtieron muy poco en investigación y desarrollo.

“Se han beneficiado de rentas y subsidios masivos, ya sean rentas de recursos naturales o proteccionismo o nepotismo”, dijo la economista italo-estadounidense-británica en una entrevista durante su visita a Colombia. "Creo que uno de los mayores desafíos es lograr que el sector privado haga su trabajo, que es ser un sector privado capitalista".

Las economías de América Latina estaban dominadas por “monopolios muy fuertes” que obtenían ganancias excesivas, argumentó, una conclusión respaldada por un informe regional de la ONU, que encontró que los mercados en América Latina tienden a estar dominados por un pequeño número de empresas gigantes con altos niveles de poder de mercado.

En cambio, los gobiernos deberían desarrollar estrategias “orientadas a una misión” en todos los sectores industriales y ministerios, dijo. Estos podrían resolver desafíos específicos, como la movilidad sostenible o agregar valor de manera respetuosa con el medio ambiente a las exportaciones de productos básicos, en lugar de apoyar industrias específicas.

Mazzucato cree que los Estados más fuertes y empoderados pueden utilizar herramientas como condiciones para los subsidios públicos, la inversión o los derechos de propiedad intelectual para impulsar la estrategia. La economista cita el desarrollo del acero verde en Alemania, utilizando su banco estatal de desarrollo KfW para condicionar los préstamos a la introducción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Pero rechaza la idea de que una mayor intervención gubernamental pueda representar un riesgo particular en América Latina, una región con instituciones relativamente débiles y altos niveles de corrupción.

"Hay una manera muy condescendiente en que el norte global mira al sur global, ya sea África o América Latina, y ve mucha corrupción", insistió. "Hay enormes cantidades de corrupción -es pagada y legal- en Estados Unidos, los lobbies, enormes cantidades de corrupción en el Reino Unido, basta con leer los periódicos".

Destaca a Petro

Mazzucato destacó la decisión del presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, de detener nuevas exploraciones petroleras y mineras y tratar de orientar la economía hacia la agricultura y el turismo sostenible. A los líderes empresariales colombianos les preocupa que Petro esté dañando la economía al alejarse demasiado rápido del petróleo y el gas, lo que, como resultado, desacelera drásticamente el crecimiento.

La política de Petro contrasta con otras economías latinoamericanas como Brasil, Argentina, Guyana y Venezuela, que están aumentando sustancialmente la producción de petróleo y gas para maximizar los ingresos gubernamentales antes de que el mundo se aleje de los hidrocarburos.

“La narrativa y el marco colombianos son más consistentes con que el país se tome en serio el clima”, dijo Mazzucato. “Colombia es el modelo, pero su modelo sólo funcionará si se unen para tener una estrategia interministerial”, que es coordinar políticas de manera más efectiva en todo el gobierno, añadió.

La economista sostiene que una fuerte dirección estatal de la economía para enfrentar desafíos específicos importa más que si una industria en particular es de propiedad pública o privada. Cuando el liderazgo público está ausente, dijo, “o hay un grupo de empresas del sector privado que son muy buenas para quejarse de impuestos y trámites burocráticos, etc. . . Sentarse boca abajo esperando alquileres, eso no va a funcionar”.

Un informe reciente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (Cepal) y la OCDE destacó la lentitud de la inversión pública y privada en la mayoría de los países latinoamericanos y los bajos niveles de ahorro nacional. Estimó que la inversión total solo alcanzó el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio en 2022, contra el 23% del PIB en las economías de altos ingresos y el 40% en las economías emergentes y en desarrollo de Asia.

Mazzucato considera que las abundantes reservas de agua de América Latina, su extraordinaria biodiversidad y su capacidad para luchar contra el cambio climático son sus mejores oportunidades económicas.

¿Su consejo sobre cómo hacer que esto suceda?: “Convertir los actuales desafíos sociales y económicos en la mayor ola de inversión pública y privada de la historia. Pero esto nunca sucederá sin la capacidad del Estado . . . y un nuevo acuerdo dinámico con el sector privado que sea simbiótico, no parásito”.