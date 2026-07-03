Elmer Cuba habría aceptado ser el ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori
Cuba ya antes ha trabajado junto a Fuerza Popular para una campaña electoral. En mayo del 2016, Fujimori presentó al economista como parte de su equipo.
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Con el conteo de votos al 100%, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ya empieza a armar el equipo que conformará su primer gabinete ministerial para el arranque del nuevo Gobierno.
Según fuentes consultadas por Gestión, Elmer Cuba, hoy socio de Macroconsult, habría aceptado ser el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Cuba ya antes ha trabajado junto a Fuerza Popular para una campaña electoral. En mayo del 2016, y luego de su paso por Todos por el Perú, en la campaña de Julio Guzmán, Fujimori presentó al economista como parte de su equipo.
Vale decir que durante el debate de los equipos técnicos en estos comicios, quien estuvo al frente de Fuerza Popular fue Luis Carranza, exministro de Economía en el segundo Gobierno de Alan García. Además, Marco Vinelli, el jefe de plan de gobierno del partido, es quien hoy coordina los equipos de transición para el gobierno de Fujimori.
Hay que recordar que en los últimos cinco años (julio 2021 - julio 2026), Perú a visto pasar por las oficinas del MEF a 10 ministro de Economía y Finanzas. Y, en el quinquenio previo (julio 2016 - julio 2021) a 8 funcionarios.
Economía peruana
¿Cómo recibirá la economía quien ocupe el cargo del nuevo ministro del MEF? Ya el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comentó que los indicadores adelantados de la actividad económica a mayo siguen mostrando un buen desempeño.
Por ejemplo, la recaudación por Impuesto General a las Ventas (IGV) interno, que es el reflejo de la demanda interna, creció 19% entre abril y mayo último, una disparada respecto a los trimestres anteriores.
El consumo interno de cemento, que nos da señales de cómo le va a la construcción, se incrementó 11.3% en ese mismo periodo. De haber cerrado así el segundo trimestre, sería el tercer periodo que crece a una tasa de dos dígitos.
Las importaciones de bienes de consumo duradero y de bienes de capital no se quedan atrás. Crecieron 38.1% y 24.6%, respectivamente, en abril-mayo, muy por encima que los trimestres previos.
Asimismo, la economía peruana creció 3.58% a abril y, según el BCRP, se podría expandir 3.4% este año.Sin embargo, y aquí el reto es claro: Perú no ha logrado romper el “techo” de 3.5% en los últimos años, lo que ha impactado, por ejemplo, en una reducción lenta de la pobreza.
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