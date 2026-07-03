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Elmer Cuba habría aceptado ser el ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori

Cuba ya antes ha trabajado junto a Fuerza Popular para una campaña electoral. En mayo del 2016, Fujimori presentó al economista como parte de su equipo.

Por: Gestión, Perú

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 10:00 hrs.

Perú gabinete Keiko Fujimori Economía latinoamericana internacional
<p>Elmer Cuba habría aceptado ser el ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori</p>

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