Secretario general de International Transport Forum alerta que guerra comercial reconfigura flujos y afecta oferta y demanda de mercancías

La guerra comercial lanzada por el Presidente Trump sí tiene un impacto en los flujos de transporte mundial, dado que dependiendo de cuánto se graven las mercancías y a qué países, los precios de éstas cambian y con ello los flujos de oferta y demanda, explicó el secretario general del International Transport Forum (ITF), el coreano Young Tae Kim, al cierre de la cumbre mundial de esta industria realizada en Leipzig, Alemania, la semana pasada.

“Dependiendo de la tarifa, hay un gran cambio en los productos que se transportan de un país a otro”, puntualizó Kim, dando como ejemplo de ello el mercado de los vehículos. “Si se impone una gran tasa, el precio cambia de repente. Y luego, hay demanda y suministro diferente”.

El experto agregó -en una conversación con periodistas al clausurar la International Transport Forum Summit 2025 que versó sobre la resilencia del transporte ante shocks globales- que a este efecto hay que sumarles otras disrupciones. “También tenemos que considerar las tensiones geopolíticas en todo el mundo. Y eso tiene un impacto en la creación de nuevos corredores (de transporte). Normalmente, el 75% del transporte de productos se hace en el mar, pero si hay alguna amenaza, como en el Mar Rojo, por ejemplo, se tienen que desarrollar corredores de superficie para reemplazar esa ruta marítima”, ejemplificó.

Por lo mismo, Kim reflexionó sobre la necesidad de “tener un punto de vista holístico en el futuro” sobre cómo los distintos factores se conjugan en distinta proporción para cambiar los sistemas de transportes en el mundo, dado que “todas estas cosas tienen un impacto simultáneo”.

Por otro lado, sobre el interés de algunos productores de autos en Europa por frenar la importación de vehículos de China, él dijo que es muy difícil encontrar una solución, pero debe existir una mayor colaboración dentro de los sectores para sumar lo mejor en favor de la movilidad.

Y sobre con qué energía los 69 países miembros implementarán las recomendaciones de la ITF Summit 2025 en orden a aumentar la seguridad vial e incorporar la IA al transporte, el secretario general de la instancia recordó que dependerá de cada estado, dado que “no ponemos nada muy estricto en cada país” porque no hay que olvidar que “somos un foro, no somos reguladores. No adoptamos resoluciones que tengan un tipo de compromiso con los países. Así que las recomendaciones y declaraciones son más flexibles, no es muy binario y se puede interpretar más ampliamente en diferentes contextos”, declaró.