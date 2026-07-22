Nestlé busca cerrar acuerdo para vender su participación en la unidad de Perrier, valorada en casi US$ 5.500 millones
El grupo suizo se apresura a llegar a un acuerdo con Platinum Equity para su negocio de agua, cuyas marcas incluyen San Pellegrino.
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Por Madeleine Speed e Ivan Levingston
Londres
El grupo de capital riesgo Platinum Equity está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir una participación en el negocio europeo del agua de Nestlé, lo que valoraría la compañía en cerca de 5.000 millones de euros (casi US$ 5.500 millones al cambio de hoy).
Según fuentes cercanas al asunto, ambas partes se apresuran a acordar los términos de la venta de aproximadamente el 50% de la unidad antes de la presentación de los resultados semestrales de Nestlé el jueves.
Según las fuentes, el acuerdo se estructuraría como una empresa conjunta que valoraría al fabricante de San Pellegrino y Perrier en casi 5.000 millones de euros.
El acuerdo pondría fin a un arduo proceso de venta para el gigante alimentario suizo.
El fabricante de KitKat y Nespresso indicó por primera vez que se desprendería de las marcas en 2024. Separó la división del resto de la empresa en 2025 y a principios de este año confirmó que el proceso estaba en marcha.
Platinum Equity, liderada por su fundador multimillonario Tom Gores, emergió como el único postor después de que grupos rivales, incluidos KKR, CD&R y PAI Partners, se retiraran de la subasta por el negocio.
La venta se ha visto complicada por controversias legales, incluyendo redadas realizadas a principios de este año por las autoridades francesas en dos de sus plantas embotelladoras como parte de una investigación por fraude.
En 2024, la empresa se vio envuelta en un escándalo de pureza del agua en Francia después de que una investigación periodística revelara que un tercio del agua mineral vendido en el país había sido tratado ilegalmente. Nestlé admitió haber utilizado métodos de tratamiento prohibidos. El año pasado, el negocio del agua representó aproximadamente el 3,5% de las ventas del grupo.
“No es un acuerdo sencillo”, dijo una de las personas con conocimiento del proceso.
Platinum, con sede en California, gestiona activos por valor de unos US$ 48.000 millones e invierte en capital privado y crédito. Ha invertido en otras empresas de consumo, como el fabricante europeo de galletas Biscuit International y el grupo lácteo Horizon Organic.
La decisión de Nestlé de reducir su participación en el negocio del agua se produce en un momento en que el grupo está llevando a cabo una reestructuración estratégica liderada por su nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, y su presidente, Pablo Isla, antiguo jefe del grupo de moda rápida Inditex.
El gigante del café y la comida para mascotas está simplificando su estructura organizativa para centrarse en menos categorías. El grupo también busca un comprador para su negocio principal de vitaminas.
Nestlé ya se había asociado con grupos de capital privado en empresas conjuntas para sus activos, incluyendo una alianza con la firma de inversión PAI para su negocio de helados Froneri y su unidad europea de pizzas congeladas.
En 2021, Nestlé cerró un acuerdo de US$ 4.300 millones con la firma estadounidense de capital privado One Rock Capital para vender su negocio de agua en Norteamérica, que incluía las marcas Poland Spring y Pure Life.
Nestlé y Platinum declinaron hacer comentarios.
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