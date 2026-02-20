Eliminación de cargos y distribución de labores: el “plan de reestructuración interna” en Nestlé Chile
La firma que opera en Chile con unos 7 mil trabajadores y diversas plantas productivas, planteó este escenario a propósito de que diversos exempleados han acudido a instancias judiciales tras despidos atribuidos a la causal necesidades de la empresa.
Noticias destacadas
En varias recientes causas vigentes en la justicia laboral chilena, la firma alimenticia Nestlé, de origen suizo, ha ido dejando huella de la implementación de un nuevo esquema de funcionamiento que ha implicado la eliminación de cargos.
La firma que opera en Chile con unos 7 mil trabajadores y diversas plantas productivas, planteó este escenario a propósito de que diversos exempleados han acudido a instancias judiciales tras despidos atribuidos a la causal necesidades de la empresa.
En todos esos litigios, la firma en Chile ha contestado con idéntico formato. Y allí alude a una “estrategia corporativa” que deriva de los resultados obtenidos por la empresa durante el último tiempo, lo que “ha significado un completo plan de reestructuración interna”.
En esas respuestas la firma puntualiza la existencia de “evidentes cambios en las condiciones de la economía y de la industria alimentaria que son de público conocimiento, y al necesario proceso de racionalización, reestructuración, modernización y optimización de la estructura interna de la empresa”. Y explica que esto ha derivado en la implementación de un nuevo esquema de funcionamiento “en el que se han eliminado cargos, y reasignado y distribuido ciertas labores, responsabilidades y servicios”, con el objeto de tornar hacia un sistema más efectivo y eficiente en el uso y asignación de recursos.
Consultada la firma en Chile, esta dijo: “Durante los últimos 6 meses, Nestlé Chile no ha llevado a cabo procesos de despidos masivos. La dotación total al 31 de diciembre de 2024 es muy similar a la del 31 de diciembre de 2025, lo que da cuenta de que la operación local se ha desarrollado dentro de márgenes de estabilidad laboral, propias de una operación industrial y comercial de gran escala como es Nestlé Chile, así como de la dinámica normal del negocio y en línea con su estrategia corporativa”.
En Chile la firma había dejado de operar la planta de Llanquihue, que fue traspasada a la cooperativa Campos Australes.
Y en octubre del año pasado la firma anunció a nivel mundial que recortaría 16 mil empleos en dos años, con el fin de reducir costos y alcanzar ahorros.
A nivel mundial, Nestlé publicó este jueves sus resultados anuales correspondientes a 2025, anotando beneficios netos de 9.033 millones de CFH (francos suizos), lo que representa una caída del 17% respecto al ejercicio anterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete