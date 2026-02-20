Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Eliminación de cargos y distribución de labores: el “plan de reestructuración interna” en Nestlé Chile

La firma que opera en Chile con unos 7 mil trabajadores y diversas plantas productivas, planteó este escenario a propósito de que diversos exempleados han acudido a instancias judiciales tras despidos atribuidos a la causal necesidades de la empresa.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 10:33 hrs.

empresas Industrias Chile comida
<p>Eliminación de cargos y distribución de labores: el “plan de reestructuración interna” en Nestlé Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Política

Carlos Peña sobre Kast: "Ha empleado su vida familiar como recurso político (…) Siendo así, es legítimo someter a escrutinio y a crítica la actitud que mantiene con su cónyuge en público”
2
Coffee break

Pedro Lea-Plaza, el abogado y amigo de Kast que llegaría a dirigir el Servicio Civil
3
Por dentro

El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
4
Por dentro

Mosa vs Cencosud: la batalla judicial por el terreno más codiciado de Puerto Varas
5
Punto de partida

Cómo un chileno llega a conocer y trabajar (de cerca) con Sydney Sweeney
6
Personaje

Anne Traub se confiesa: la historia de la primera mujer en presidir la Asociación de Empresas Familiares
7
Por dentro

El plan de TV y radios de Andrónico Luksic para renovar el guion del 13
8
Política

Kast en modo vacaciones: llamados a ministros y atento los cabos sueltos antes de aterrizar en La Moneda

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete