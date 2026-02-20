Eliminación de cargos y distribución de labores: el “plan de reestructuración interna” en Nestlé Chile

La firma que opera en Chile con unos 7 mil trabajadores y diversas plantas productivas, planteó este escenario a propósito de que diversos exempleados han acudido a instancias judiciales tras despidos atribuidos a la causal necesidades de la empresa.

En varias recientes causas vigentes en la justicia laboral chilena, la firma alimenticia Nestlé, de origen suizo, ha ido dejando huella de la implementación de un nuevo esquema de funcionamiento que ha implicado la eliminación de cargos.

La firma que opera en Chile con unos 7 mil trabajadores y diversas plantas productivas, planteó este escenario a propósito de que diversos exempleados han acudido a instancias judiciales tras despidos atribuidos a la causal necesidades de la empresa.

En todos esos litigios, la firma en Chile ha contestado con idéntico formato. Y allí alude a una “estrategia corporativa” que deriva de los resultados obtenidos por la empresa durante el último tiempo, lo que “ha significado un completo plan de reestructuración interna”.

En esas respuestas la firma puntualiza la existencia de “evidentes cambios en las condiciones de la economía y de la industria alimentaria que son de público conocimiento, y al necesario proceso de racionalización, reestructuración, modernización y optimización de la estructura interna de la empresa”. Y explica que esto ha derivado en la implementación de un nuevo esquema de funcionamiento “en el que se han eliminado cargos, y reasignado y distribuido ciertas labores, responsabilidades y servicios”, con el objeto de tornar hacia un sistema más efectivo y eficiente en el uso y asignación de recursos.

Consultada la firma en Chile, esta dijo: “Durante los últimos 6 meses, Nestlé Chile no ha llevado a cabo procesos de despidos masivos. La dotación total al 31 de diciembre de 2024 es muy similar a la del 31 de diciembre de 2025, lo que da cuenta de que la operación local se ha desarrollado dentro de márgenes de estabilidad laboral, propias de una operación industrial y comercial de gran escala como es Nestlé Chile, así como de la dinámica normal del negocio y en línea con su estrategia corporativa”.

En Chile la firma había dejado de operar la planta de Llanquihue, que fue traspasada a la cooperativa Campos Australes.

Y en octubre del año pasado la firma anunció a nivel mundial que recortaría 16 mil empleos en dos años, con el fin de reducir costos y alcanzar ahorros.

A nivel mundial, Nestlé publicó este jueves sus resultados anuales correspondientes a 2025, anotando beneficios netos de 9.033 millones de CFH (francos suizos), lo que representa una caída del 17% respecto al ejercicio anterior.