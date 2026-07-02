Proyecto petrolero en Malvinas promete triplicar el PIB y reabre la tensión con Argentina

La primera producción comercial de las islas en 2028 transformaría la pequeña economía dependiente de la pesca.

Durante décadas, la economía de las Islas Malvinas depende principalmente del calamar y la oveja.

Ahora, sin embargo, la perspectiva de un auge petrolero amenaza con transformar el pequeño territorio de ultramar y reavivar las tensiones de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Comenzaron las obras de construcción de la infraestructura necesaria para perforar Sea Lion, un yacimiento petrolífero situado a 220 km al norte de las Islas Malvinas. Se prevé que la primera extracción de petróleo tenga lugar en marzo de 2028, alcanzando una producción máxima de 50.000 barriles diarios en 2032.

Aunque relativamente pequeño en comparación con otros proyectos petroleros en alta mar, Sea Lion tiene el potencial de triplicar el PIB actual de las Islas Malvinas .

Los impuestos y regalías máximos proyectados por los propietarios de Sea Lion, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper, equivaldrían a unas US$ 106 mil al año para cada uno de los aproximadamente US$ 226 mil.

“Muchos pensaban que era un proyecto inútil, que nunca se llevaría a cabo, pero Navitas parece estar superando ese cansancio”, dijo Stirling Harcus, presidente de la cámara de comercio de las islas. “Pasar a la fase de producción será transformador para las Malvinas”.

El avance del Sea Lion ha enfurecido a Argentina, situada a 480 km del proyecto, que reclama la soberanía de las islas y libró una guerra de dos meses con el Reino Unido por ellas en 1982.

Las grandes compañías energéticas se mantienen al margen de las Malvinas, en parte debido al riesgo geopolítico derivado de la disputa por la soberanía. Las caídas del precio del petróleo en 2014 y 2020 frustraron dos intentos previos de pequeñas empresas por desarrollar el mismo yacimiento.

La polémica apuesta petrolera de las Islas Malvinas

En abril, el Presidente de derecha Javier Milei calificó al proyecto León Marino como un intento "unilateral e ilegítimo" de "aprovecharse de recursos que pertenecen a Argentina" y prometió realizar esfuerzos diplomáticos para detenerlo.

Para el gobierno de las Islas Malvinas, los ingresos petroleros financiarían las tan necesarias mejoras en la anticuada infraestructura de las islas. El territorio sufrió repetidos cortes de energía en los últimos años y pusieron en marcha proyectos simultáneos para construir una nueva central eléctrica diésel, aerogeneradores, una planta de tratamiento de residuos y un puerto, con un coste total de US$ 350 millones.

“Necesitamos asegurar más ingresos para las islas”, dijo Cheryl Roberts, miembro de la asamblea legislativa de las Malvinas, compuesta por ocho personas. “Nunca antes habíamos estado tan cerca de lograrlo”.

Si bien Sea Lion tomó su decisión final de inversión para la fase de producción en diciembre, algo inédito en las Malvinas, los analistas advierten que los altos costos fijos del desarrollo en alta mar, en una zona remota, siguen haciendo que el proyecto sea vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo y a los sobrecostos.

Malvinas se prepara para un auge petrolero histórico

El prometido auge petrolero llega en un momento en que el Reino Unido se enfrenta al declive de sus propios yacimientos en el Mar del Norte. La producción británica en el Mar del Norte cayó un 80% desde el año 2000, y los ministros retrasaron la autorización de nuevas licencias debido a la política climática.

Navitas prevé que los ingresos anuales del gobierno procedentes de Sea Lion, principalmente impuestos corporativos y regalías, alcancen un máximo de US$ 373 millones en 2034. De ser así, las islas recibirían más ingresos anuales por petróleo y gas que el Reino Unido, donde se espera que los ingresos disminuyan a US$ 133 millones para 2031.

Los legisladores de las Islas Malvinas están debatiendo la creación de un fondo soberano de riqueza para gestionar las ganancias extraordinarias. Un representante de Guyana, país que pasaron de ser una nación de bajos ingresos a convertirse en el petroestado más reciente del mundo, visitó las islas en abril para compartir consejos sobre cómo afrontar el auge petrolero.

El gobierno de las islas se comprometió, durante rondas de exploración anteriores, a que parte de los ingresos procedentes del petróleo se destinarían a la defensa del territorio y al mantenimiento de su guarnición del ejército británico, que cuesta al Reino Unido decenas de millones de dólares al año.

Avanza el proyecto petrolero Sea Lion

Roberts, miembro de la asamblea, dijo que la idea era "un tema que se discutiría con el gobierno del Reino Unido" a medida que avanzara el proyecto Sea Lion, pero agregó que "no se había establecido ningún calendario específico ni un foro acordado".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo describió el caso del León Marino como una "cuestión totalmente separada y sin relación" con la defensa, y añadió que los recursos naturales de las Malvinas "pertenecen al territorio de ultramar".

Los precios del petróleo cayeron a alrededor de US$ 70 por barril en las últimas semanas, tras el alto el fuego declarado entre Estados Unidos e Irán. Un informe de recursos de 2024, encargado por Navitas, sitúa el punto de equilibrio de Sea Lion en torno a los US$ 24 por barril, mientras que las proyecciones de ingresos fiscales de la compañía parten de la base de un precio sostenido del petróleo de US$ 74 por barril. Navitas declinó proporcionar una estimación actualizada del punto de equilibrio.

Aun así, comenzaron las obras de renovación de las instalaciones portuarias y de muelles de las Islas Malvinas. Se espera que en los próximos meses lleguen las piezas prefabricadas para un hotel con capacidad para 160 personas destinado al personal, y este año también se construirá un helipuerto para transportar a los trabajadores de las plataformas petrolíferas.

Aún no está claro el alcance de la posible reacción geopolítica.

Grace Livingstone, historiadora y profesora afiliada a la Universidad de Cambridge, afirmó que Argentina "bien podría tener un caso legal" contra el proyecto debido a una resolución de la ONU que prohíbe las "modificaciones unilaterales" del statu quo en las islas.

Aún perdura el recuerdo de cuando Argentina convenció a sus vecinos de bloquear los buques con bandera de las Malvinas en 2011 debido a la exploración petrolera. Si se repiten, estas protestas a nivel regional podrían aumentar los costos logísticos. Navitas declinó comentar dónde planea refinar el petróleo extraído en Sea Lion.

Pero Milei intentó mejorar las relaciones con Londres, iniciando discretamente conversaciones informales sobre cooperación en materia de defensa en 2025, con el objetivo de levantar las restricciones impuestas por el Reino Unido a la venta de armas británicas a Argentina. Estos esfuerzos se han estancado debido a los repetidos cambios de liderazgo en los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa de Milei.

Los funcionarios de las Malvinas y los analistas energéticos restan importancia en privado a las recientes declaraciones de Milei, considerándolas una demostración de fuerza en materia de soberanía, propia de los políticos argentinos, más que una amenaza real.

Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno argentino advierten sobre una mayor presión para impugnar el caso León Marino, incluso ante tribunales internacionales, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de octubre. La oposición peronista acusó a Milei de restar importancia al reclamo argentino sobre las islas.

Mientras tanto, los isleños se preparan para el mayor desarrollo económico desde que se implementó su sistema de licencias de pesca en 1987. Actualmente, alrededor del 60% del PIB proviene de las exportaciones de productos del mar.

Dudas en Malvinas ante nuevo polo petrolero

Ejecutivos del sector energético argumentan que el avance de Sea Lion podría impulsar el desarrollo de otras compañías con licencias para perforar en aguas de las Malvinas. Navitas adquirióuna participación del 65% en otro yacimiento marino adyacente a Sea Lion, con el objetivo de "crear un centro regional" para el desarrollo petrolero, según consta en los documentos presentados por la compañía.

Se prevé que unos 230 nuevos residentes se instalen en la capital, Stanley, durante los primeros años del proyecto, lo que aumentará la población en torno a un 8%.

Navitas se comprometió a crear unos 120 puestos de trabajo directos e indirectos en tierra, así como alrededor de 240 puestos de trabajo en alta mar, en su mayoría para trabajadores extranjeros.

Sin embargo, muchos en las islas seguían mostrándose "cautelosos" ante tales promesas tras proyectos anteriores que fracasaron, dijo Roberts, el miembro de la asamblea.

“Por ahora es como si el tren hubiera salido de la estación, pero estamos esperando a que llegue”, añadió.