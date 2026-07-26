Incendios forestales amenazan a Burdeos, Francia y España que luchan contra las llamas

Las llamas mantienen bajo presión a ambos países, con cientos de miles de evacuados, extensas áreas arrasadas y un amplio despliegue de recursos nacionales e internacionales para contener el avance del fuego.

Los incendios forestales avanzaron este domingo hacia las afueras de la histórica ciudad de Burdeos, en el corazón de la región vinícola francesa, mientras Francia y España luchaban contra los incendios que han obligado a evacuar a cientos de miles de personas.

Según las autoridades, en Francia se ha evacuado a unas 220 mil personas, mientras que en España más de 75 mil personas han sido evacuadas de sus hogares y a otras 30 mil se les ha ordenado permanecer en sus casas.

En Francia, los incendios han arrasado la península de Cap Ferret, en la costa atlántica -un popular destino turístico-, y se han extendido por las zonas circundantes a Burdeos, donde los bomberos intentaban evitar que las llamas llegaran a la capital regional.

"El incendio se encuentra a unos 15 kilómetros de los puntos de acceso a la ciudad principal", declaró este domingo el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, mientras que el ministro del Interior, Laurent Núñez, señaló en X que la situación seguía siendo "difícil".

En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó las zonas afectadas por los incendios en Ávila, una de las tres provincias del centro del país afectadas por grandes incendios junto con Madrid y Toledo, donde han ardido más de 45 mil hectáreas (111 mil acres).

"Tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y en definitiva poder controlar, en la medida de nuestras posibilidades, este gravísimo incendio", afirmó.

En el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, Grecia e Italia han enviado cada una dos aviones Canadair de extinción de incendios a España, mientras que Portugal ha desplegado a más de 100 militares junto con material.

Otros dos aviones llegarán "lo antes posible" desde Turquía, según informó el Ministerio del Interior español en X.

Sánchez afirmó que su gobierno declararía el martes una situación de emergencia de protección civil para las provincias del centro del país afectadas por los incendios forestales, lo que permitiría desbloquear fondos adicionales para la recuperación.