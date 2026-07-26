Incendios forestales amenazan a Burdeos, Francia y España que luchan contra las llamas
Las llamas mantienen bajo presión a ambos países, con cientos de miles de evacuados, extensas áreas arrasadas y un amplio despliegue de recursos nacionales e internacionales para contener el avance del fuego.
Noticias destacadas
Los incendios forestales avanzaron este domingo hacia las afueras de la histórica ciudad de Burdeos, en el corazón de la región vinícola francesa, mientras Francia y España luchaban contra los incendios que han obligado a evacuar a cientos de miles de personas.
Según las autoridades, en Francia se ha evacuado a unas 220 mil personas, mientras que en España más de 75 mil personas han sido evacuadas de sus hogares y a otras 30 mil se les ha ordenado permanecer en sus casas.
En Francia, los incendios han arrasado la península de Cap Ferret, en la costa atlántica -un popular destino turístico-, y se han extendido por las zonas circundantes a Burdeos, donde los bomberos intentaban evitar que las llamas llegaran a la capital regional.
"El incendio se encuentra a unos 15 kilómetros de los puntos de acceso a la ciudad principal", declaró este domingo el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, mientras que el ministro del Interior, Laurent Núñez, señaló en X que la situación seguía siendo "difícil".
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó las zonas afectadas por los incendios en Ávila, una de las tres provincias del centro del país afectadas por grandes incendios junto con Madrid y Toledo, donde han ardido más de 45 mil hectáreas (111 mil acres).
"Tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y en definitiva poder controlar, en la medida de nuestras posibilidades, este gravísimo incendio", afirmó.
En el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, Grecia e Italia han enviado cada una dos aviones Canadair de extinción de incendios a España, mientras que Portugal ha desplegado a más de 100 militares junto con material.
Otros dos aviones llegarán "lo antes posible" desde Turquía, según informó el Ministerio del Interior español en X.
Sánchez afirmó que su gobierno declararía el martes una situación de emergencia de protección civil para las provincias del centro del país afectadas por los incendios forestales, lo que permitiría desbloquear fondos adicionales para la recuperación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
Caso del exsubsecretario pone a prueba el nuevo sistema de test de drogas: instructivo de Contraloría redefine su aplicación
Aunque el documento fue emitido hace casi tres meses, hoy adquiere especial relevancia porque aterriza los cambios introducidos por la Ley N° 21.806, fijando criterios sobre plazos, periodicidad, publicidad de los resultados y responsabilidades.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Concesiones ya tiene líder: Presidente Kast designa a Lorena Herrera como directora general
Llega con experiencia en el sector público y privado para liderar el desarrollo de los proyectos concesionados del MOP, en un momento en que el gobierno busca acelerar la inversión en infraestructura.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete