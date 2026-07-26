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Incendios forestales amenazan a Burdeos, Francia y España que luchan contra las llamas

Las llamas mantienen bajo presión a ambos países, con cientos de miles de evacuados, extensas áreas arrasadas y un amplio despliegue de recursos nacionales e internacionales para contener el avance del fuego.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 26 de julio de 2026 a las 16:34 hrs.

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<p>Incendios forestales amenazan a Burdeos, Francia y España que luchan contra las llamas</p>

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