Jueza federal de EEUU suspende temporalmente el acuerdo entre Paramount y Warner Bros
La operación por US$ 110 mil millones quedó congelada por al menos 14 días mientras un tribunal analiza una demanda de 12 estados de EEUU.
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Una jueza federal suspendió temporalmente la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en US$ 110 mil millones.
La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, en Oakland, ordenó este lunes a ambas compañías no concretar la operación durante 14 días. Paramount y Warner Bros. esperaban cerrar la transacción tan pronto como el 22 de julio.
La decisión se produce luego de que California y otros 11 estados presentaran el 13 de julio una demanda para bloquear la megafusión.
Los estados sostienen que la operación, que uniría a dos de los cinco mayores estudios de Hollywood, reduciría la competencia en la distribución de películas y televisión por cable.
La jueza fijó para el 3 de agosto una audiencia en la que evaluará si extiende indefinidamente la suspensión.
Además, señaló que los estados demostraron que "persisten serias interrogantes sobre el fondo" de su impugnación a la fusión.
Ni Paramount ni la oficina del fiscal general de California respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Mayor concentración del mercado
Según la demanda, la empresa fusionada controlaría el 27% del mercado de películas de estreno masivo en salas de cine.
Asimismo, Warner Bros. y Paramount concentrarían más del 30% de los grandes estrenos ("blockbusters") previstos; es decir, películas de amplio lanzamiento y elevados presupuestos de producción.
Tras la fusión, solo cuatro compañías controlarían más del 90% de ese mercado: la nueva empresa, Walt Disney, Universal y Sony Pictures Entertainment.
El acuerdo de fusión establece que Paramount tiene plazo hasta el 4 de junio de 2027 para cerrar la operación.
Sin embargo, a partir del 30 de septiembre deberá pagar a Warner Bros. una tarifa diaria de US$ 7 millones mientras la transacción permanezca pendiente de concretarse.
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