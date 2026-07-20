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Jueza federal de EEUU suspende temporalmente el acuerdo entre Paramount y Warner Bros

La operación por US$ 110 mil millones quedó congelada por al menos 14 días mientras un tribunal analiza una demanda de 12 estados de EEUU.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 13:32 hrs.

Warner Bros. Paramount adquisiciones y fusiones Multinacionales Entretenimiento television Cine streaming mercados internacionales
<p>Jueza federal de EEUU suspende temporalmente el acuerdo entre Paramount y Warner Bros</p>

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