Jueza federal de EEUU suspende temporalmente el acuerdo entre Paramount y Warner Bros

La operación por US$ 110 mil millones quedó congelada por al menos 14 días mientras un tribunal analiza una demanda de 12 estados de EEUU.

Una jueza federal suspendió temporalmente la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en US$ 110 mil millones.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, en Oakland, ordenó este lunes a ambas compañías no concretar la operación durante 14 días. Paramount y Warner Bros. esperaban cerrar la transacción tan pronto como el 22 de julio.

La decisión se produce luego de que California y otros 11 estados presentaran el 13 de julio una demanda para bloquear la megafusión.

Los estados sostienen que la operación, que uniría a dos de los cinco mayores estudios de Hollywood, reduciría la competencia en la distribución de películas y televisión por cable.

La jueza fijó para el 3 de agosto una audiencia en la que evaluará si extiende indefinidamente la suspensión.

Además, señaló que los estados demostraron que "persisten serias interrogantes sobre el fondo" de su impugnación a la fusión.

Ni Paramount ni la oficina del fiscal general de California respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Mayor concentración del mercado

Según la demanda, la empresa fusionada controlaría el 27% del mercado de películas de estreno masivo en salas de cine.

Asimismo, Warner Bros. y Paramount concentrarían más del 30% de los grandes estrenos ("blockbusters") previstos; es decir, películas de amplio lanzamiento y elevados presupuestos de producción.

Tras la fusión, solo cuatro compañías controlarían más del 90% de ese mercado: la nueva empresa, Walt Disney, Universal y Sony Pictures Entertainment.

El acuerdo de fusión establece que Paramount tiene plazo hasta el 4 de junio de 2027 para cerrar la operación.

Sin embargo, a partir del 30 de septiembre deberá pagar a Warner Bros. una tarifa diaria de US$ 7 millones mientras la transacción permanezca pendiente de concretarse.