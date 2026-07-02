La declaración financiera de Trump muestra 21 mil operaciones bursátiles en 2025

El mandatario adquirió acciones durante eventos de mercado que él mismo provocó y en empresas que mantienen negocios con el gobierno federal.

El Presidente Donald Trump realizó más de 21 mil operaciones con valores durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, a menudo en ráfagas intensas vinculadas a eventos de mercado que él mismo provocó.

El valor total de las transacciones se ubicó entre US$ 600 millones y US$ 1.860 millones, según su declaración financiera correspondiente a 2025, que informa los montos en rangos amplios. Muchas de las operaciones involucraron a grandes empresas que mantienen negocios con el Gobierno federal.

Trump promedió 85 operaciones por jornada bursátil, según un análisis del informe. Solo 10 días concentraron cerca de una cuarta parte de todas las transacciones ejecutadas en 2025. Muchas de ellas ocurrieron durante episodios de alta volatilidad en Wall Street, después de que Trump ya hubiera anunciado cambios de política.

También hubo inconsistencias entre las ocho cuentas de inversión separadas de Trump: en más de 200 casos compró una acción en una cuenta el mismo día en que la vendía en otra.

El ritmo caótico y el elevado volumen de operaciones se suman a un panorama cada vez más claro sobre las finanzas de Trump, que críticos y organizaciones de vigilancia han examinado en busca de indicios de que pudiera estar obteniendo beneficios indebidos de la Presidencia. En el mismo informe, reveló haber obtenido al menos US$ 1.400 millones de negocios relacionados con criptomonedas y memecoins durante 2025.

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Evitó responder preguntas

El Presidente restó importancia el miércoles a la cantidad de dinero que ganó, afirmando que ya era rico cuando fue elegido, y eludió las preguntas de los periodistas sobre si se estaba beneficiando indebidamente de la Presidencia.

"Deliberadamente, nunca hablo con las personas que administran el dinero, pero están en grandes instituciones e invierten en lo que invierten", dijo Trump en la Base Conjunta Andrews antes de partir hacia Dakota del Norte. "¿Saben por qué estoy ganando dinero? Porque el mercado bursátil está subiendo".

La Organización Trump asegura que las inversiones del Presidente son administradas de manera independiente por instituciones financieras externas que tienen control sobre todas las decisiones de inversión, con operaciones ejecutadas mediante portafolios automatizados basados en modelos y estrategias de indexación directa. Según un portavoz de la empresa, ni Trump, ni sus familiares ni la compañía participan en las decisiones de compra y venta, ni reciben aviso previo de las operaciones.

La Casa Blanca también afirmó que las inversiones de Trump son administradas de manera independiente. "No existen conflictos de interés", señaló la portavoz Anna Kelly.

Eric Trump, hijo del Presidente y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, ha señalado que los activos estaban en un blind trust.

"Sugerir que acciones individuales están siendo compradas o vendidas a discreción de cualquier miembro de la familia Trump sería una mentira y completamente falso", escribió en una publicación en X en mayo, después de que Trump revelara más de 3.700 operaciones durante el primer trimestre de 2026.

En ese momento, algunos actores de Wall Street señalaron que esa frecuencia de operaciones les parecía sorprendente.

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Detalle de los movimientos

Alrededor de una décima parte de los activos de inversión no monetarios declarados por Trump el año pasado correspondían a fondos de inversión exentos de mayor detalle (excepted investment funds), como fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF), que están ampliamente diversificados y no requieren reportar cada activo por separado.

Más allá de eso, no está claro qué índices bursátiles sigue Trump. El Presidente declara ocho cuentas de inversión distintas y sus activos subyacentes, pero no identifica qué instituciones administran cada una de ellas. Existe cierta superposición entre los activos mantenidos en las distintas cuentas: acciones de Lockheed Martin aparecen en seis de ellas, mientras que títulos de McDonald's, Microsoft y Pfizerfiguran en siete.

Sus principales posiciones accionarias -Apple, Nvidia, Broadcom, Microsoft y Tesla- forman parte de las acciones emblemáticas del índice S&P 500.

Aunque el volumen de transacciones fue elevado, aproximadamente la mitad de ellas se ubicó en el rango más bajo informado, entre US$ 1.001 y US$ 15 mil. Incluso podría haber habido más operaciones, ya que los funcionarios no están obligados a reportar transacciones por US$ 1.000 o menos.

En total, Trump informó 15.524 compras y 5.761 ventas de activos.

En ocasiones, también hubo volatilidad dentro de una misma cuenta. En cuatro jornadas, un mismo valor fue comprado y vendido el mismo día en la misma cuenta.

Por ejemplo, mientras Blue Owl Capital Corp. caía 3,1% el 15 de septiembre, una de las cuentas de Trump —identificada únicamente como Cuenta de Inversión N° 4— compró más de US$ 1 millón en acciones de la compañía, según las declaraciones. Ese mismo día, la misma cuenta vendió seis lotes de esos mismos títulos. Los documentos no indican el monto exacto ni la hora en que se realizaron las operaciones.

Algunos de los días con mayor actividad bursátil coincidieron con anuncios de cambios de política, especialmente en materia comercial. Sus administradores de activos ejecutaron 616 operaciones el 3 de febrero, un día antes de que entraran en vigor los aranceles a Canadá, México y China. Un mes después realizaron otras 640 operaciones, tras el levantamiento de una pausa en esos aranceles. Y un mes más tarde efectuaron 446 operaciones el 4 de abril, en medio de una liquidación bursátil provocada por los anuncios arancelarios del denominado "Día de la Liberación".