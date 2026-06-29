Milei designa a Diego Santilli como jefe de Gabinete tras renuncia de Adorni

“Asumo el reto más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este gobierno siga haciendo historia”, dijo Santilli el domingo por la noche en una publicación en X.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, designó a un político experimentado, Diego Santilli, al que una vez insultó abiertamente durante la campaña electoral, como el cuarto jefe de Gabinete de su gobierno.

Santilli jurará oficialmente su cargo el martes, después de que el asesor saliente Manuel Adorni, uno de los seguidores más fieles del Presidente, renunciara este fin de semana tras meses de acusaciones de corrupción.

Esto supone un giro hacia el centro para Milei. Como candidato en 2023, el libertario ajeno al sistema prometió erradicar a políticos arraigados como Santilli, pero el año pasado lo designó para encabezar la candidatura de su partido en las elecciones de mitad de mandato y posteriormente lo nombró ministro del Interior .

“Asumo el reto más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este gobierno siga haciendo historia”, dijo Santilli el domingo por la noche en una publicación en X.

En una rara excepción a la historia argentina, el drama político de Milei desde marzo no ha tenido repercusiones en la economía. El peso se ha mantenido relativamente estable, la calificación crediticia del gobierno mejoró y el crecimiento económico superó las expectativas.

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El ascenso de Santilli reaviva la idea de que la imagen de Milei como figura ajena al sistema contrasta con la de un equipo que se asemeja al partido político del expresidente Mauricio Macri, conocido como PRO. El ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el líder del Senado y el ministro de Relaciones Exteriores del partido libertario sirvieron en el gobierno de Macri, y Santilli fue un alto funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dirigido por PRO.

Al igual que Adorni, Santilli también ha sido objeto de críticas, incluso del propio Milei en 2023, por su estilo de vida ostentoso. Ese año, Santilli permitió que las cámaras de los medios mostraran su casa en una lujosa urbanización privada a las afueras de Buenos Aires.

Con una trayectoria política que abarca décadas, Santilli aporta la experiencia en negociaciones de la que carecía Adorni. Además, contará con mayor apoyo de los legisladores de Macri en el Congreso, lo que podría resultar crucial para la agenda legislativa de Milei, que se estancó tras la caída de Adorni.

Esta es también la segunda vez en menos de un año que Santilli apoya a Milei en un momento crucial. Después de que el principal candidato de Milei para las elecciones de medio término se retirara de la candidatura debido a supuestos vínculos con un narcotraficante investigado en Estados Unidos, Santilli se postuló en su lugar y creó llamativos anuncios de campaña. El partido de Milei ganó las elecciones de medio término del pasado octubre, logrando una victoria decisiva.

Aunque Milei intenta pasar página con respecto a Adorni, también sigue negando que su leal lugarteniente haya hecho algo malo, ya que el exjefe de Gabinete fue acusado de enriquecimiento ilícito.

“Sigo confiando en la inocencia de Adorni”, dijo Milei el domingo por la noche en una entrevista televisiva. “Es una persona honesta”.