Trump anuncia un “alto al fuego completo y total” con el que Irán e Israel se encaminarían al fin de la guerra

“¡Felicitaciones a todos! Ha sido completamente acordado entre Israel e Irán que habrá un alto el fuego completo y total (aproximadamente en 6 horas más, cuando Israel e Irán hayan terminado y completado sus misiones finales en curso), por 12 horas, tras lo cual la guerra será considerada como finalizada”, escribió este lunes por la tarde el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generando un vuelco respecto a lo que venía sucediendo en el conflicto desde que, alineado con los objetivos de Tel Aviv, el propio EEUU se involucró directamente en el conflicto al atacar instalaciones nucleares iraníes, el fin de semana recién pasado.

“Oficialmente, Irán comenzará el alto al fuego, y tras la 12ª hora, Israel iniciará su propio alto al fuego, y al cumplirse la 24ª hora, el fin oficial de la guerra”, dijo el mandatario, detallando que “durante cada alto al fuego, la otra parte permanecerá pacífica y respetuosa”.

“Suponiendo que todo funcione como debe (y así será), me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse ‘La Guerra de los 12 días’”.

Pese a la grandilocuencia de Trump, no todo parece estar tan claro. Horas más tarde de su anuncio, Irán se pronunció negando un acuerdo.

“Hasta ahora, NO hay ningún “acuerdo” sobre un alto al fuego ni sobre el cese de operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí detenga su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar con nuestra respuesta después de eso”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Agregó, igualmente, que “la decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante”.

Qatar como mediador

Pero la jornada de este lunes sumó otro protagonista: Qatar. Tanto porque será el mediador entre Israel e Irán, como por haber recibido en su territorio la represalia de la nación islámica por los ataques perpetrados días antes por Washington.

En las afueras de Doha, los cataríes fueron testigos del bombardeo de la unidad Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente, en un ataque que Irán calificó de “devastador y potente”.

Diametralmente distinta fue la evaluación de los hechos en la Casa Blanca. “Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni resultara herido”, declaró el Presidente Trump, quien calificó la represalia iraní de “muy débil”, horas antes de anunciar el cese al fuego, pero dando pistas de lo que venía.

“Quizás Irán ahora pueda avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a que Israel haga lo mismo”, agregó en una publicación en Truth Social.

El mandatario además detalló que Irán disparó 14 misiles hacia la base de Qatar, de los cuales “13 fueron derribados y uno fue ‘liberado’ porque se dirigía en una dirección no amenazante”, añadiendo que “lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio”. Minutos más tarde, Trump publicó: “¡Felicitaciones mundo. Es tiempo de paz!

Ya con el alto al fuego en los titulares de todo el globo, comenzaron a darse detalles de las negociaciones, con Qatar nuevamente como protagonista.

Según señaló a NBC News un diplomático cercano a las tratativas, el cese de hostilidades anunciado por Trump fue el resultado de negociaciones entre el propio mandatario y su vicepresidente, JD Vance, con los principales líderes qataríes, quienes llevaron la propuesta a Irán.

Trump habló con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y planteó el acuerdo de Israel para un alto el fuego. En ese diálogo le preguntó a su contraparte si podría lograr que Irán hiciera lo mismo, relata el citado medio estadounidense.

Más tarde, trascendió desde la Casa Blanca que Trump sostuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que suscribiera un alto al fuego. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, Tel Aviv no se había pronunciado.

Un día más de ataques

Durante la primera jornada de la semana, además de concretarse la respuesta iraní contra EEUU, también tuvo lugar lo que Israel calificó como el bombardeo más intenso sobre Teherán desde que comenzaron las agresiones cruzadas, hace poco más de dos semanas. Entre los blancos figuró la cárcel de Evil que alberga a presos políticos de Irán.

En ese marco, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, indicó que ya no iban a limitar los ataques a los objetivos declarados inicialmente, como el programa nuclear, y que perseguirían la capacidad del régimen Ayatolá.