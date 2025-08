EEUU podrá exigir garantías de hasta US$ 15 mil para autorizar visas de turismo y negocios a partir del 20 de agosto

Estados Unidos exigirá garantías de hasta US$ 15 mil para algunas visas de turista y de negocios en el marco de un programa piloto que se pondrá en marcha dentro de dos semanas, según informó el lunes el gobierno.

El programa otorga a los funcionarios consulares estadounidenses la facultad discrecional de imponer fianzas a los visitantes de países con altos índices de rebasamiento del plazo fijado en las visas, según un anuncio del Registro Federal. También podrían aplicarse a personas procedentes de países en los que la información de control e investigación de antecedentes se considere insuficiente, según el anuncio.

La cruzada de Donald Trump contra la inmigración ilegal es uno de los ejes de su presidencia, aumentando los recursos para asegurar la frontera y detener a las personas que se encuentran de forma ilegal en Estados Unidos.

En junio emitió una prohibición de viajar que bloquea total o parcialmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 19 naciones por motivos de seguridad nacional.

Las políticas migratorias del mandatario han llevado a algunas personas a no viajar a Estados Unidos: las tarifas aéreas transatlánticas cayeron a tasas vistas por última vez antes de la pandemia y los viajes con origen desde Canadá y México declinaron 20% interanual.

A partir del 20 de agosto, el nuevo programa de visas tendrá una duración aproximada de un año, según la comunicación desde el gobierno. Los funcionarios consulares tendrán tres opciones para los solicitantes de visa sujetos a las fianzas: US$ 5 mil, US$ 10 mil o US$ 15 mil, pero en general se espera que exijan al menos US$ 10 mil, según se indicó.

Las fianzas serán devueltas a los viajeros si salen de acuerdo con los términos de sus visas, según el anuncio.

Un programa piloto similar se puso en marcha en noviembre de 2020 durante los últimos meses del primer mandato de Trump, pero no se aplicó plenamente debido a la caída de los viajes mundiales asociados con la pandemia, indicó el aviso.