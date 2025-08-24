Un dron ucraniano impacta una planta nuclear rusa y provoca gran incendio en terminal de combustible

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que al menos 95 drones ucranianos fueron interceptados en más de una docena de regiones rusas elste domingo, el día en que Ucrania celebra su declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991.

La central nuclear de Kursk, a sólo 60 kilómetros de la frontera con Ucrania, dijo que las defensas aéreas derribaron un dron que detonó cerca de la planta poco después de la medianoche, dañando un transformador auxiliar y forzando una reducción del 50% en la capacidad operativa del reactor número 3.

Los niveles de radiación eran normales y no hubo heridos a causa del incendio provocado por el dron, según informó la planta. Otros dos reactores están funcionando sin generación de energía y uno se encuentra en reparaciones programadas.

La agencia nuclear de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que estaba al tanto de los informes de que un transformador en la planta se incendió debido a la actividad militar y enfatizó que toda instalación nuclear debe estar protegida en todo momento.

A mil kilómetros al norte, en el Golfo de Finlandia, al menos 10 drones ucranianos fueron derribados sobre el puerto de Ust-Luga, en la región norteña de Leningrado, y los escombros provocaron un incendio en la terminal operada por Novatek, una enorme terminal de exportación de combustible del Mar Báltico y complejo de procesamiento, dijo el gobernador regional.

COLUMNA DE HUMO NEGRO

Imágenes no verificadas en los canales rusos de Telegram mostraron un dron volando directamente hacia una terminal de combustible, seguido por una enorme bola de fuego que se elevaba hacia el cielo seguida por una columna de humo negro que se elevaba hacia el horizonte.

"Los bomberos y los servicios de emergencia trabajan actualmente para extinguir el incendio", declaró Alexander Drozdenko, gobernador de la región rusa de Leningrado. Añadió que no hubo heridos.