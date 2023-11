Isapres alertan riesgos para coberturas y convenios desde enero: senadores instan solución al Comité Político

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las sucesivas advertencias sobre una inminente crisis terminal de las isapres formuladas por esa industria y expertos como efecto de los fallos de la Corte Suprema, escalaron ayer martes a una rotunda alerta de impactos inminentes sobre la operación del sistema y sus beneficiarios.

Ya no se trata solo del riesgo de insolvencia anunciado para una o más isapres en tres meses que advirtió el gremio una vez que entre en vigencia el fallo por primas GES, sino que la resolución de la Tercera Sala del máximo tribunal -que el lunes de la semana pasada instó a aplicar esa sentencia sin demora- implicará una disminución inmediata de sus ingresos en torno a un 12% mensual a contar de enero próximo. Y en este escenario, el gremio advirtió que el sistema en su conjunto comenzará a enfrentar pérdidas tales que le impedirá cumplir con las coberturas, con consecuencias como la cancelación de prestaciones, el término de modalidades de reembolso y eventuales ceses de convenios entre aseguradoras y clínicas en las próximas semanas.

“Este fallo debe cumplirse a contar del mes de diciembre, notificando a los afiliados y a los empleadores respecto de los ajustes de precios. Entonces, las isapres van a recibir menos ingresos a contar de enero, disminución de ingresos que las dejará en pérdida a contar de ese mes, lo cual significa que no se va a alcanzar a cubrir el total de las prestaciones y las coberturas de nuestros afiliados, y esa situación naturalmente va a generar inquietudes entre ellos y los prestadores”, señaló ayer el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada ante las Comisión de Salud del Senado.

Antes de que la caída de los ingresos afecte el cumplimiento de los indicadores financieros -liquidez, garantía y patrimonio- por parte de las aseguradoras más afectadas luego del freno al reajuste GES en los primeros meses del próximo año, el dirigente sostuvo que “el problema se iniciará en enero, cuando todas las compañías van a quedar a pérdida”, advirtiendo consecuencias negativas concretas.

Al detallar el efecto en cadena, Arriagada indicó que “en términos prácticos, no se va a poder pagar en forma oportuna a los prestadores, o no se podrá otorgar los reembolsos en forma oportuna a los afiliados. Y eso va a significar que los prestadores van a preguntarse si pueden seguir recibiendo los bonos de las isapres. No digo que vaya a ocurrir exactamente, pero sí es razonable suponerlo”.

Junto con confirmar que en diciembre próximo debiera aplicarse el descuento por las nuevas primas GES notificando las respectivas modificaciones a empleadores y entidades pagadoras de pensiones, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, reconoció en la sesión que “obviamente esta es una situación compleja, que pudiera impactar en el cumplimiento de indicadores”. Y consultado en relación a la eventualidad de una quiebra inminente de alguna compañía, el regulador manifestó que “siempre ha existido ese riesgo porque hay patrimonios que son muy distintos entre una isapre y otra; entonces a algunas las golpea más fuerte y puede ya tienen menos tiempo algunas que otras para poder reaccionar”.

En este marco, Torres indicó que “estamos trabajando en simular distintos escenarios respecto a estos mismos indicadores, para buscar también eventuales alternativas que debieran ser entregadas al Ejecutivo para que evalúe si es que son materia de ley o no, hay otras medidas que son evidentemente administrativas, que han sido requeridas por las isapres y que esta semana debiéramos resolver”.

Tras las intervenciones, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, señaló que “tenemos la convicción de que estamos frente a una grave crisis inminente, y en las próximas semanas distintas isapres pueden caer en insolvencia, con no pago a los prestadores a partir del fin de convenios y la ruptura de la cadena de atención que puede afectar a miles de personas. Esto es extremadamente delicado”.

Gestión ante el Gobierno

En la cuenta regresiva que impuso la plena vigencia del fallo por primas GES, los cinco senadores que integran la comisión de Salud del Senado anunciaron que -más allá de la actual tramitación del proyecto de ley corta- tomaron el acuerdo de "emprender conjuntamente conversaciones al más alto nivel de La Moneda que permita enfrentar esta situación de manera drástica y clara". indicó el senador Castro. En los fundamentos de esta iniciativa, señaló que "el presidente de las isapres está augurando el fin de convenios de clínicas privadas, fin de prestaciones, término de los reembolsos y eventuales inicios de procesos de ajuste mucho más temprano que tarde en el escenario de las próximas semanas, que no ha sido rectificado porque el regulador admite que pueden venir situaciones muy complejas en las semanas que vienen”.

Tras la sesión, el senador Castro enfatizó la urgencioa de estas gestiones en el sentido de “ destrabar esta situación que puede ser muy compleja -no queremos que se lleve por delante a personas que queden desamparadas y sin cobertura- por lo que se requiere una definición política”.

El objetivo es instar a que el Gobierno adopte decisiones urgentes, apuntando directamente al Comité Político. “Cuando me refiero a conversaciones de alto nivel aludo al núcleo direccional del Ejecutivo es el Comité Político, para una toma de decisiones acorde a la magnitud de la crisis que estamos observando”, aseveró el parlamentario PS.

Sobre el propósito de estas gestiones, Castro indicó que “aquellos sectores que aún existen dentro del Gobierno, que no quieren reforma y no quieren moverse un milímetro, están profundamente equivocados, porque hoy la oportunidad de hacer cambios es por la urgencia y gravedad de la situación”.

Al respecto, el senador Sergio Gahona (UDI) advirtió que dado que la "crisis sistémica que generaría la caída de una o más isapres es inminente -lo ha ratificado el superintendente: este fallo deberá implementarse en diciembre, haciéndose efectiva una caída considerable en los ingresos- y si no se toman medidas de forma urgente, que se hagan efectivamente cargo de una crisis de esta magnitud, nos encontraremos en el peor escenario que ya lo han planteado expertos". Enfatizó que el llamado al Gobierno es "a dejar de lado su ceguera ideológica, y que se haga parte de las soluciones. Las materias de seguridad social son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y su responsabilidad es entonces exclusiva en esta materia”.

El rol del ministro Marcel

Un punto clave en las gestiones de los senadores ante el Gobierno para contener un colapso a nivel de la salud privada es el papel del titular de Hacienda, Mario Marcel. “El Comité Político tiene distintos integrantes, entre ellos el Ministro de Hacienda”, indicó escuetamente el senador Castro al ser consultado por este medio al respecto. Posteriormente, trascendió que la interlocución con ese secretario de Estado es uno de los objetivos principales para el diálogo al cual convocó el grupo de parlamentarios.

A primera hora de la mañana de ayer, el rol de Marcel en la solución de la crisis de las isapres fue puesta en el tapete por el exministro de Salud y presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), Enrique Paris, al abrir seminario “¿Cómo destrabar la ley corta de Isapres?” organizado en conjunto con Libertad y Desarrollo.

“Se habla de quiebras, de inviabilidad financiera, de un negativo efecto dominó que comienza con los aseguradores privados, pero que continúa con los prestadores, desde las grandes clínicas hasta los centros médicos más pequeños, con el consiguiente impacto en la fuerza laboral de mucha gente. Por eso siempre le llamo la atención al ministro Marcel, porque me extraña su silencio, me extraña el silencio de una persona que tiene que ver justamente con la empleabilidad”, indicó Paris.

Al abordar el clima de incertidumbre que afecta a todo el sistema de salud producto de la situación que enfrentan las isapres y el eventual impacto en todo el sistema sanitario, destacó que “la ley corta de Isapres y la reforma a la salud son nuestro mayor motivo de preocupación para avanzar como Estado”. En esta línea enfatizó que “si contábamos con margen, éste llegó al mínimo posible con el fallo de la Suprema contra las isapres”.