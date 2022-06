La disyuntiva de la oposición ad portas de la solicitud de una nueva prórroga del estado de excepción acotado

Esta mañana de jueves, la ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó que se le aconsejará al presidente Gabriel Boric que solicite al Congreso una nueva prórroga para el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur; sin embargo, desde ya se avizora un complejo debate, puesto que, la última vez, la oposición se mostró reacia a aprobar la solicitud del mandatario, ya que en el sector estiman que la estrategia de la autoridad de mantener el mecanismo de manera “acotada” a carreteras y rutas no resuelve el problema.

Aunque desde Chile Vamos, particularmente, admiten que La Moneda los pone en una difícil disyuntiva, insisten en que la única forma de disminuir la violencia en la Macrozona Sur es con un estado de excepción con los alcances que permite la Constitución, de manera que las Fuerzas Armadas y Carabineros cumplan su función a cabalidad.

En este sentido, el jefe de bancada de los senadores de la UDI, Iván Moreira, admite que con la nueva solicitud al Congreso, el gobierno pone al sector “entre la espada y la pared para que sigamos optando por el mal menor”, porque “entendemos que no podemos dejar a la gente desamparada”, pero también están convencidos que no se puede seguir administrando los estados de excepción de manera acotada, por cuanto los principales conflictos, asegura el senador, “ocurren al interior de la Macrozona y no sólo en carreteras y caminos”.

Y aunque como bancada tendrán que tomar la decisión la próxima semana, cuando el Congreso retome la labor legislativa, Moreira adelanta que “el gobierno no va a seguir contando con nuestros votos, si no aplica el estado de excepción como corresponde”. Y criticó el hecho de que el Ejecutivo no tenga liderazgo sobre sus propios partidarios en el Congreso, puesto que no ha logrado alinearlos en torno a este tema a la hora de votar.

Mientras que el también senador UDI, Enrique van Rysselberghe espera que para tomar la decisión de cómo enfrentar la votación, el gobierno aclare si continuará con la fórmula “acotada”.

En la bancada de senadores de Renovación Nacional (RN) enfrentan una disyuntiva similar a la de sus socios gremialistas. Mientras algunos tienen dudas, otros creen que lo que hay es mejor que nada. La jefa de la bancada, Paulina Núñez, está entre estos últimos: “Rechazar las pocas herramientas que hay para resguardar el orden público es castigar a la Macrozona por las malas decisiones del gobierno”, reflexiona, y agrega que aunque su desde su sector siempre han exigido un estado de excepción “sin límites”, la decisión en este sentido sólo depende del gobierno.

Una excepción en el sector la constituye la subjefa de la bancada de senadores RN, la independiente pro RN Carmen Gloria Aravena, quien incluso llama aprobar “con entusiasmo” un nuevo estado de excepción. La senadora por la Macrozona Sur asegura que el miércoles “estuve en la zona de conflicto, recorrí varias comunas y puedo decir que este estado de excepción acotado, en mi opinión, ya no es tal. Creo que el gobierno ha comprendido que no sólo hay que cuidar la Ruta 5 Sur o las rutas principales, yo estuve en zonas rurales de la comuna de Lumaco y hay presencia militar y de Carabineros bastante evidente. Por lo tanto lo agradezco, porque uno tiene que reconocer cuando las cosas se hacen bien”, argumentó.

Las duras semanas que se le vienen al presidente Boric en el Congreso

Estado de excepción y acusación constitucional

En la misma línea del senador Moreira, para el jefe de bancada de senadores de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, resulta paradójico que el gobierno pretenda sortear el Congreso con los votos de la oposición, porque “soy escéptico de que el gobierno vaya a tener todos los votos del Frente Amplio y el Partido Comunista “, señaló, aludiendo a la votación anterior, donde la mitad de la bancada frenteamplista se desmarcó de la propuesta del Presidente.

Cruz-Coke ha votado a favor de todos los estados de excepción, “porque me parece que es lo responsable con la gente que vive en la zona". No obstante, adelantó que esta vez los representantes de Chile Vamos se reunirán para analizar el escenario y solicitar al gobierno que implemente el mecanismo con la amplitud que le permite la Constitución y a partir de ahí se tomará una decisión.

Por su parte, el único representante con que cuenta el Partido Republicano en la Cámara Alta y timonel de la tienda, el senador Rojo Edwards, lamenta que si el estado de excepción “está funcionando”, como ha informado el gobierno al Congreso, no se aplique en la amplitud que le permite nuestra Carta Fundamental. Lo que atribuye a que “el gobierno sigue actuando con temor” y a una “falta de coraje” de su parte.

Y asegura no entender por qué, si el gobierno asegura que el estado de excepción está funcionando, no lo extiende. Y aunque aprobó la solicitud anterior estima que a estas alturas a la nueva propuesta se le va a complicar la tramitación, porque –admite- al no aplicar la medida en toda su extensión “se abre un debate al interior de la oposición” , pues no todos estarán disponibles para aprobar.

Mientras que en la Cámara de Diputados la Democracia Cristiana (DC) también ha venido pidiendo entender el alcance del estado de excepción y el jefe de bancada de los diputados falangistas, Eric Aedo, se mostró disponible aprobar la solicitud presidencial, aunque espera que se proponga en los términos que permite la Constitución.

Ello, porque esta segunda solicitud al Congreso se ve cruzada con el hecho de que esta semana comenzará la tramitación de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior: “Vamos a tener que discutir este nuevo estado de excepción, que la bancada de la Democracia Cristiana sin duda va a apoyar, en un nuevo marco, en el marco de una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Y esperamos que esta vez, en este marco, este estado de excepción sea conforme a la ley, que no se trate de un estado de excepción acotado, sino decidido”, sostiene.

Mientras que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, por donde debe pasar la polémica medida, y subjefe de la bancada de senadores DC, Matías Walker, señaló que aprobará el estado de excepción, porque "como no tenemos complejos frente a la seguridad ciudadana y el orden público, como no tenemos ningún tipo de ambuiguedad, como siempre lo he hecho voy a votar a favor la renovación del estado de excepción constitucional. Esperamos que este venga sin letra chica, con facultades claras a las Fuerzas Armadas y también a Carabineros", señala, aludiendo al hecho de que espera que no sea "acotado".

Pero también aprovechó de pasar el aviso en cuanto a la necesidad de aprobar lo antes posible el proyecto de infraestructura crítica.