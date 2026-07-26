Lula califica nuevos aranceles EEUU de "error" en un artículo de opinión publicado en el Washington Post
En la columna, publicada al día siguiente de que Flavio Bolsonaro lanzara su campaña presidencial, el mandatario señaló que las exportaciones brasileñas a EEUU han alcanzado su nivel más bajo desde 1997.
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó los nuevos aranceles estadounidenses de injustos y de error estratégico en una columna de opinión publicada el domingo en The Washington Post, y advirtió de que perjudicarían la relación bilateral entre ambos países y encarecerían los precios para los consumidores estadounidenses.
"Este mes, haciendo caso omiso de las decenas de reuniones celebradas entre nuestros equipos, de los sólidos argumentos técnicos y de los documentos que yo mismo entregué al Presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevos aranceles a Brasil que oscilan entre el 12,5% y el 37,5%", escribió Lula.
Los nuevos aranceles se producen después de que la Corte Suprema de EEUU anulara los aranceles del 50% del año pasado, señaló Lula, y añadió que los alimentos, el calzado, los textiles, los muebles, las piezas de automóvil y muchos otros productos se encarecerán para los consumidores estadounidenses.
La Embajada de EEUU en Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el artículo.
Lula también citó a Global Trade Alert, una organización independiente con sede en Suiza, según la cual Brasil y Turquía son ahora los segundos países a los que EEUU impone más aranceles, solo por detrás de China.
Esto ocurre a pesar de que el superávit comercial de EEUU con Brasil en bienes y servicios ascendió a US$ 428 mil millones durante 15 años consecutivos, señaló Lula.
En el artículo de opinión, publicado al día siguiente de que Flavio Bolsonaro, aliado de Trump y candidato presidencial conservador, lanzara su campaña, Lula señaló que las exportaciones brasileñas a EEUU han alcanzado su nivel más bajo desde 1997.
"A mediano plazo, estos aranceles perturbarán las cadenas de suministro que actualmente están profundamente integradas, y las empresas brasileñas sustituirán a sus proveedores estadounidenses por socios de otros lugares", afirmó Lula.
Brasil está abierto a un diálogo constructivo con EEUU, señaló Lula, pero el país debe decidir su propio futuro.
"El destino de Brasil lo deben determinar únicamente los brasileños, sin injerencias extranjeras ni subordinación", afirmó.
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