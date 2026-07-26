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Lula califica nuevos aranceles EEUU de "error" en un artículo de opinión publicado en el Washington Post

En la columna, publicada al día siguiente de que Flavio Bolsonaro lanzara su campaña presidencial, el mandatario señaló que las exportaciones brasileñas a EEUU han alcanzado su nivel más bajo desde 1997.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 26 de julio de 2026 a las 15:00 hrs.

Brasil exportaciones Guerra Comercial EEUU Trump Lula da Silva aranceles
<p>Lula califica nuevos aranceles EEUU de "error" en un artículo de opinión publicado en el Washington Post</p>

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