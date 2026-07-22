Wall Street abre mixto y el IPSA comienza jornada plano en medio de nueva alza del petróleo
Los inversionistas comenzaron a navegar la entrega de resultados en Estados Unidos.
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Las bolsas del mundo comenzaban la jornada de miércoles con desempeños mixtos, en medio de una nueva alza del petróleo -que tocó más temprano los US$ 95 por barril- y con los inversionistas calentando motores para nuevos resultados corporativos en Estados Unidos.
Los principales índices estadounidenses abrían la sesión entre números azules y rojos. En Wall Street, el Nasdaq Composite caía 0,29%, el S&P 500 operaba plano y el Dow Jones subía 0,44%.
En Nueva York, los inversionistas evitan grandes apuestas a la espera de los resultados de grandes tecnológicas como Alphabet, Tesla e IBM, que reportarán tras el cierre de la sesión. A las expectativas de posibles decepciones en los resultados se suma el riesgo de un escenario inflacionario, por el deterioro de la situación entre EEUU e Irán.
Por su parte, en la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA, abrió su sesión del miércoles con tendencia positiva. El selectivo subía levemente 0,15% a 10.970,14 puntos en los primeros minutos de la sesión, impulsado por SQM-B (2,26%) y EnelChile (1,18%).
En Europa, las acciones subían: el regional STOXX600 subía 0,79%, el alemán DAX se alzaba 0,65%, el británico FTSE 100 saltaba 1,51% y el francés CAC subía 1,08%. En Asia la sesión fue mixta, con caídas en el Nikkei (-0,18%) y un avance del Kospi (+0,95%).
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