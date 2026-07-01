Bolsa chilena sube por cuarta sesión y el IPSA se acerca a 10.900 puntos de la mano con nuevas ganancias de SQM

Por el contrario, las plazas extranjeras perdían terreno. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, no entregó mayores señales sobre las próximas decisiones de tasas de la entidad, mientras participaba en el foro anual de bancos centrales en Sintra, Portugal.

La bolsa chilena aspiraba a una nueva jornada de recuperación este miércoles, de la mano con los avances de SQM, y mientras las plazas de los mercados desarrollados se encontraban a la baja.

El S&P IPSA chileno subía 0,5% a 10.893,88 puntos, después de cerrar una tercera sesión consecutiva al alza, de vuelta de un fin de semana largo en Chile. SQM-B (1,8%) le entregaba nuevamente un buen respaldo, después de que el cabonato de litio spot pusiera freno a su racha de caídas, con un repunte de 2,7% en la jornada asiática.

Bci Corredor de Bolsa elevó a "sobreponderar" su recomendación sobre SQM-B, estimando un potencial retorno total de 25% hacia el cierre de 2027. "El desacoplamiento del precio de la acción respecto a su valor fundamental, su descuento en valorización relativa y los positivos fundamentos que aún sostienen las industrias del litio y yodo nos permite proyectar espacio para capturar valor en el papel", escribió el analista de Bci, José Ignacio Pérez.

El soporte de SQM eclipsaba los posibles efectos de noticias económicas locales, teniendo en cuenta que el Imacec cayó en mayo por quinto mes consecutivo, aunque en cierta medida esta debilidad se tenía prevista, por los decepcionantes índices sectoriales conocidos en la víspera.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq caía 0,8%, el S&P 500 retrocedía 0,5% y el Dow Jones bajaba 0,4%, mientras los rendimientos del Tesoro subían en los tramos más largos de endeudamiento.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, no entregó mayores señales sobre las próximas decisiones de tasas de la entidad, mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas en el marco del foro anual de bancos centrales en Sintra, Portugal.

El Euro Stoxx 50 de la eurozona caía 0,8% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,5%. Al cierre de Asia, el índice de Japón subió, pero el de China continental disminuyó, mientras que en Hong Kong el mercado permaneció cerrado, por el aniversario de su nombramiento como región administrativa especial.

Los últimos datos laborales de EEUU sorprendieron a la baja, pues el informe ADP de nóminas privadas arrojó 98 mil en la lectura de junio, cuando se esperaba que la creación de empleos se mantuviera cerca de 120 mil plazas mensuales.

Cifra que no bastaría para que el mercado deshaga su apuesta a próximas subidas de tasas de la Fed. Los operadores están descontando que a más tardar en octubre la Fed ya habrá anunciado un alza de 25 puntos base sobre el tipo oficial.

Mañana jueves se publicará el reporte oficial de nóminas no agrícolas de junio, para el que se espera un enfriamiento hasta los 115 mil empleos. La publicación, normalmente agendada para el primer viernes del mes, se adelantó por el feriado del Día de la Independencia de EEUU, que se observará este viernes, debido a que el 4 de julio cae sábado.