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Bolsa chilena sube por cuarta sesión y el IPSA se acerca a 10.900 puntos de la mano con nuevas ganancias de SQM

Por el contrario, las plazas extranjeras perdían terreno. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, no entregó mayores señales sobre las próximas decisiones de tasas de la entidad, mientras participaba en el foro anual de bancos centrales en Sintra, Portugal.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 09:50 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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