IPSA abre en récord sobre 8.100 puntos tras resultados de Falabella y anuncio de conversaciones EEUU-China

La Bolsa de Santiago exploraba niveles récord una vez más este miércoles, favorecida por los buenos resultados de Falabella y el anuncio de que una delegación estadounidense viajará a Suiza para distener sus relaciones comerciales con China.

El S&P IPSA chileno abrió con un alza de 0,4% hasta los 8.106,79 puntos que son un máximo histórico intradía, después de que el índice lograra ayer su trigésimo récord de 2025.

Las acciones de Falabella (3,2%) daban un fuerte impulso al selectivo local, tras conocerse que el gigante del retail triplicó sus utilidades en el primer trimestre de 2025, superando las estimaciones de consenso.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Dow Jones crecía 0,4%, el S&P 500 ganaba 0,2% y el Nasdaq subía 0,1%. La bolsa estadounidense arranca la jornada con sólo una porción del entusiasmo que mostraban los futuros antes de la apertura.

Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,5% y el FTSE 100 de Londres tropezaba 0,6%. Al cierre de las bolsas chinas, el continental CSI 300 subió 0,61% y el hongkonés Hang Seng ganó 0,13%.

Ayer en la tarde el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a Fow News que irá con el representante de Comercio, Jamieson Greer, a Suiza este fin de semana, para reunirse con una delegación liderada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng. El foco de las reuniones es la distensión, antes que un acuerdo comercial.

"Las esperanzas de ver avances concretos en acuerdos comerciales han tendido a disminuir rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta que Trump ha pasado del '90 acuerdos en 90 días' al 'no me preguntes cuántos acuerdos firmaremos'. ¡No es precisamente una señal de confianza! Desde luego, no me entusiasman demasiado las noticias de que Bessent se reunirá con los chinos", escribió el estratega senior de estudios de Pepperstone, Michael Brown.

"En nuestra opinión, ambas partes tienen incentivos para llegar a un acuerdo, pero el posible resultado de las conversaciones es aún muy incierto. China anunció el miércoles varias medidas para estabilizar los mercados y apuntalar su economía antes de la reunión", publicó RBC Wealth Management en su informe diario de mercados.

Política monetaria

Todo esto viene justo en el día en que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) publicará a las 14:00 (misma hora en Chile) su comunicado de política monetaria. Media hora después tendrá lugar la confrencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Todas las miradas están puestas hoy en el FOMC, aunque es casi seguro que Powell y compañía se mantendrán al margen, dejando el rango objetivo entre 4,25% y el 4,50% para la tasa los fondos federales", dijo Brown.

Los rendimientos del Tesoro cotizaban ligeramente al alza. "El movimiento de hoy sugiere que los inversionistas están reduciendo sus expectativas de flexibilización este año, ya que los últimos datos de empleo y del sector servicios superaron los pronósticos, lo que podría reducir la necesidad de recortes de tasas para apoyar la economía en medio de la agitación de la guerra comercial", observó RBC.