David Mericle, economista jefe para EEUU de Goldman Sachs: “Hay margen para que los mercados sigan revisando al alza sus expectativas de tasas reales”

La semana pasada, las miradas en el mercado estuvieron concentradas en la decisión que tomaría la Reserva Federal, donde se esperaba que mantuviera la tasa de interés, lo que finalmente se concretó.

En entrevista con DF, el economista jefe para EEUU de Goldman Sachs, David Mericle, analizó la hoja de ruta que ha venido trazando la Fed y abordó los espacios de los inversionistas en un contexto como el actual.

“Para 2025 y 2026, el impacto de esas tasas más altas empezará a afectar un poco más y con una mayor duración”, dijo Mericle.



- ¿Cuáles son las implicancias de los anuncios realizados por la Fed?



- Nuestra previsión oficial sigue siendo que la Fed no volverá a subir la tasa este año, en parte debido a que sus previsiones de inflación nos parecen demasiado altas.

En las proyecciones para 2024, junto con los comentarios del presidente Jerome Powell, creo que hay una señal más significativa. De hecho, decidimos retrasar hasta el cuarto trimestre nuestra previsión del inicio de las rebajas.



- ¿Esperan un aterrizaje duro, suave o ningún tipo de aterrizaje?



- Hemos resuelto los dos problemas clave que podrían haber generado un problema de inflación persistente. El mercado laboral ya no se ve más rígido que en 2019, y todas las mediciones de expectativas de inflación han vuelto a niveles compatibles con la meta.



Esto nos ha llevado a reducir nuestra probabilidad estimada de recesión a 12 meses, desde 20% hasta el promedio histórico de 15%.



- ¿Eso significa que no se arriesgan nuevas situaciones como las que se vieron con la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB)?



- En base a nuestro análisis sobre el impacto de los cambios en las condiciones financieras generales, diría que la economía real en su mayoría ha seguido su curso.



La de SVB es una gran pregunta. Si se tienen en cuenta tanto las condiciones financieras del mercado como las condiciones de préstamos, el mensaje es que el impacto sobre el crecimiento del PIB fue algo más negativo y algo más duradero, pero para el cuarto trimestre de este año, nuestro modelo indica que los efectos incrementales ya parecen muy pequeños.



- ¿Cuál tendría que ser la postura del mercado accionario en este escenario?



- Bueno, el mercado de renta fija ya ha dado grandes pasos en considerar la idea de una tasa promedio mucho más alta de lo que la mayoría pensaba en el último ciclo.



En principio, es correcto decir que si revisas al alza cuál será la tasa real libre de riesgo, eso debería reducir las valoraciones de los activos de riesgo. Creo que hay margen para que los mercados sigan revisando al alza sus expectativas de tasas reales.



- ¿Qué consecuencias tendría el ajuste en los próximos vencimientos de deuda estadounidense?



- Las empresas emitieron una enorme cantidad de deuda a partir de 2020, así que sus necesidades de refinanciación han sido bastante moderadas hasta ahora durante el ciclo contractivo en 2022 y 2023.



Para 2025 y 2026, las necesidades de refinanciación debiesen normalizarse, así que el impacto de las tasas más elevadas empezará a afectar un poco más y con una mayor duración.