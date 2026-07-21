El dólar baja en la apertura por fuerte alza del cobre y pese a las apuestas de extranjeros contra el peso

A nivel internacional, la falta de claridad sobre el rumbo que tomará el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha dejado al dólar en una situación de incertidumbre.

Las apuestas contra el peso chileno alcanzan los US$17.845 millones, el nivel más alto del año y superior al máximo registrado el pasado 9 de julio, dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

El dólar abrió en baja este martes en el mercado cambiario chileno, favorecido por un fuerte repunte en la cotización del cobre por la sólida demanda de China —el principal consumidor—, la disminución de las existencias y las esperanzas de que los mediadores puedan restablecer el alto el fuego en la guerra con Irán, y pese a un nuevo máximo en las apuestas contra el peso por parte de extranjeros.

En los primeros negocios, el dólar cotizó a $ 931,80, con un retroceso de $ 2,66 desde el lunes. El dollar index se encontraba estable -mientras los mercados evalúan las señales de un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio frente al optimismo persistente generado por unos datos de inflación más moderados conocidos la semana pasada-, y el referencial de los futuros del cobre Comex avanzaba un 2,85%, a US$ 6,52 por libra.

"El principal soporte para el peso chileno proviene del cobre, favorecido por una sólida demanda desde China, menores inventarios y expectativas de una eventual desescalada del conflicto en Medio Oriente", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

"Sin embargo, el principal factor que continúa limitando una caída más profunda del dólar en Chile sigue siendo la posición de los inversionistas no residentes. Las apuestas contra el peso chileno alcanzan los US$17.845 millones, el nivel más alto del año y superior al máximo registrado el pasado 9 de julio. Este posicionamiento refleja que el mercado mantiene una visión estructuralmente favorable para el dólar y sugiere que muchos inversionistas estarían esperando mayor claridad desde la próxima reunión de la Reserva Federal antes de comenzar un cierre significativo de posiciones", agregó.

Falta de claridad frente a guerra

A nivel internacional, la falta de claridad sobre el rumbo que tomará el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha dejado al dólar en una situación de incertidumbre, ya que los mercados carecen de la convicción necesaria para realizar apuestas significativas.

El ejército estadounidense ha lanzado ataques contra Irán durante diez noches consecutivas, lo que ha reavivado las tensiones y ha llevado a los inversores a rebajar sus esperanzas de que el conflicto termine pronto. Teherán también atacó instalaciones estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania. Este tipo de escalada suele provocar un flujo de capital hacia activos de refugio, como el dólar.

Al mismo tiempo, continúan los esfuerzos para encontrar una solución diplomática. Un alto funcionario iraní declaró el lunes a Reuters que Teherán había recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de diez días.

Las perspectivas inciertas sobre la inflación han añadido incertidumbre a los mercados. Los datos moderados publicados la semana pasada en Estados Unidos ya han restado algo de fuerza al dólar al frenar las apuestas por nuevas alzas de las tasas de interés.

"Una depreciación sostenida del dólar parece más bien una perspectiva para 2027. Esperamos que el dólar se mantenga firme durante los próximos meses hasta que el panorama de la inflación se aclare"", afirmó Jimmy Jean, economista jefe y estratega de Desjardins, citado por Reuters.