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El dólar baja en la apertura por fuerte alza del cobre y pese a las apuestas de extranjeros contra el peso

Las apuestas contra el peso chileno alcanzan los US$17.845 millones, el nivel más alto del año y superior al máximo registrado el pasado 9 de julio, dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 08:40 hrs.

dólar mercado cambiario cobre petróleo
<p>A nivel internacional, la falta de claridad sobre el rumbo que tomará el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha dejado al dólar en una situación de incertidumbre.</p>

A nivel internacional, la falta de claridad sobre el rumbo que tomará el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha dejado al dólar en una situación de incertidumbre.

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