El bitcoin cruza la marca de US$ 50 mil y se dirige a un máximo de más de dos años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El bitcoin alcanzó el precio más alto desde diciembre de 2021, con la ayuda del debut récord en Estados Unidos de los fondos cotizados en bolsa (ETF, sigla en inglés) que rastrean el precio al contado del token.

El activo digital llegó a subir 4,55% a US$ 50.328 este lunes a las 14:30 horas, y poco después se moderó a US$ 49.846, con un alza de 3,57%. El bitcoin superaba así el máximo del año alcanzado después de que los ETF se aprobaron en enero. También se dirige a un séptimo avance diario consecutivo, que marcaría la racha más larga de ese tipo desde enero de 2023 si el avance se mantiene, según muestran datos compilados por Bloomberg.

Nueve fondos spot nuevos en bitcoin comenzaron a cotizar en EEUU el 11 de enero y hasta ahora han atraído más de US$ 9 mil millones en entradas de inversionistas. Dos de las ofertas, la de BlackRock y la de Fidelity Investments, aparecen como los ETF más exitosos que se hayan lanzado en función de los activos obtenidos tras un mes en el mercado, escribieron en una nota los analistas de Bloomberg Intelligence Eric Balchunas y James Seyffart.

Hay señales de un “creciente movimiento de dinero institucional hacia la clase de activos”, dijo Caroline Bowler, CEO de la plataforma de criptomonedas BTC Markets, en Bloomberg Television.

El fondo Grayscale Bitcoin Trust, de más de una década de antigüedad, es la cartera más grande dedicada al token y se convirtió en un ETF el mismo día que se lanzaron los nuevos fondos. Una salida de más de US$ 6 mil millones desde el instrumento Grayscale se ha desacelerado. El lote de 10 ETF ha atraído un total neto de US$ 2.800 millones.

El entusiasmo por los ETF impulsó una reactivación del bitcoin el año pasado que llevó brevemente al token a superar los US$ 49 mil el día en que comenzaron a cotizar. Luego se produjo una liquidación de US$ 10 mil durante varios días mientras los inversionistas registraban ganancias y esperaban a ver cómo se desempeñaban los ETF. El posterior repunte ha puesto a la vista la marca de US$ 50 mil, un nivel que no se observa desde 2021.

El optimismo en torno al halving cuatrienal del bitcoin, previsto para abril, también se está extendiendo a todas las criptomonedas. El halving reduce la cantidad de bitcoins que reciben los mineros por operar las potentes computadoras que verifican transacciones en la cadena de bloques. El evento a menudo se considera un soporte para los precios basado en un precedente histórico.

Aparte de las entradas de ETF, la percepción hacia el bitcoin es “típicamente positiva” durante las festividades del Año Nuevo Lunar que se celebran por estos días en Asia, escribió Fundstrat Global Advisors en una nota.

El bitcoin se mantiene unos US$ 20 mil por debajo del récord que alcanzó el token en 2021, durante una racha alcista de la era de la pandemia que fue facilitada por el dinero a bajos costos de endeudamiento.