¿Por qué las acciones chilenas alcanzaron los mayores montos transados desde 2023?

10,5 % sube el Ipsa en lo que va de 2025.

Pese a la volatilidad generada en los mercados globales por la política arancelaria del Presidente de EEUU, Donald Trump, la bolsa chilena ha sabido desmarcarse de esta situación y en lo que va de 2025 exhibe un buen rendimiento: el IPSA tiene un alza de 10,15% con 7.391,3 puntos (17,87% si se mide en dólares).

Pero no solo este desempeño positivo exhibe la plaza bursátil local. En los últimos meses, los inversionistas locales e internacionales han operado con fuerza comprando acciones chilenas, aumentando los montos transados en niveles no vistos en casi dos años.

Al cierre de este miércoles, los montos negociados alcanzaron una media móvil de $ 121.663 millones en los últimos 200 días, su mayor medición desde junio del 2023, de acuerdo con datos de la Bolsa de Santiago.

Lo anterior, sin considerar la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por parte de Bicecorp a Grupo Security.

“He visto un mayor interés por la bolsa chilena, el que atribuyo, en parte, a la fuerte subida del cobre producto de la coyuntura geopolítica o tarifaria internacional”, destacó la gerenta de estrategia de Nevasa, María Luz Muñoz.

Además, apuntó a la establecida tendencia de valorizaciones, es decir, que la bolsa chilena está barata que otros mercados. “Si bien en países como EEUU estaba hace poco en niveles bastante altos, en el caso del mercado local esto era muy diferente, haciéndolo relativamente más atractivo”, explicó.

Apetito de las AFP

Por ello, a los grandes inversionistas del mercado se les abrió el apetito por las acciones chilenas. “Los últimos meses hemos visto aumentos de exposición por parte de inversionistas institucionales”, sostuvo Muñoz.

De acuerdo con un reporte de Bci Corredor de Bolsa, durante febrero, los fondos de pensiones locales invirtieron unos US$ 143 millones netos, lideradas por compras de acciones de Latam (US$ 50 millones), Banco de Chile (US$ 47 millones), Aguas Andinas (US$ 26,3 millones) y Mallplaza (US$ 24 millones).

La apuesta de las AFP por la renta variable chilena hizo que los activos bajo gestión de esta categoría alcanzaran el 7,7% de la cartera de las administradoras, su mayor nivel desde marzo de 2021, según un reporte de Itaú BBA.

Los movimientos “se explican posiblemente por un fuerte desempeño de las acciones locales, con el IPSA que subió 2,7% en el mes”, señaló Itaú BBA.

En tanto, Falabella encabezó las ventas de las AFP, acción de la que enajenaron US$ 29,6 millones, “probablemente por la continua toma de utilidades tras el sólido desempeño de la acción frente al IPSA en la segunda mitad del 2024”, explicó Itaú.

También, destacó la inversión de más de US$ 71 millones de los fondos en renta variable local en febrero, anotando una inversión neta de casi US$ 176 millones en 2025.

Las favoritas

Según información de Bloomberg, la acción más transada en lo que va de 2025 es Latam, acumulando el 12,99% del flujo total del IPSA durante el ejercicio, o $ 908 mil millones.

A la aerolínea le siguen SQM-B (12,92% del total o $ 904 mil millones), Banco de Chile (9,38% o $ 656 mil millones), Falabella (9,19% o $ 642 mil millones), Copec (6,20% o $ 433 mil millones) y CCU, con 5,94% o $ 415 mil millones.

Tanto SQM-B, impulsada por mejores proyecciones para los precios del litio, la historia de éxito de Latam tras el Capítulo 11, y la toma de utilidades en Falabella siguen cautivando a los inversionistas. El panorama para el resto de la lista es variado.

En Banco de Chile “se espera que pague dividendos a finales de marzo, por un rendimiento de aproximadamente 8% (los fondos de pensiones mantienen inversiones por US$ 83 millones en la acción durante el año)”, explicó Itaú BBA.

Mientras que en CCU y Copec, hubo importantes movimientos de extranjeros, según Bloomberg. En lo que va de 2025, fondos de Mirae Asset Global Investments, Blackrock y Vanguard compraron papeles de CCU por $ 3.427 millones, $ 2.021 millones y $ 1.058 millones, respectivamente.

En tanto, distintos vehículos de la firma State Street adquirieron $ 182.646 millones en acciones de Empresas Copec, holding que ha recibido una fuerte demanda desde que informó sus resultados.