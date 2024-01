¿Por qué los extranjeros volvieron a apostar contra el peso chileno?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El dólar sobre $ 920 se ha convertido en el más claro signo de que la coyuntura de tasas de interés recupera su protagonismo a nivel local, con una escalada de apuestas a la depreciación del peso chileno mediante contratos a plazo firmados por agentes extranjeros.

La posición neta de los no residentes alcanza los US$ 4.672 millones contra el peso -máximos desde el 2 de noviembre-, según datos del Banco Central al cierre del martes, lo que implica una inyección de más de US$ 2.300 millones netos apostados a la depreciación de la divisa nacional en lo que va de 2024.

Se trata de un giro después de que el peso había gozado de una posición cada vez más favorable en los forwards negociados por actores internacionales, a medida que 2023 se acercaba a su fin.

El nuevo año trajo consigo un cambio de postura respecto de las tasas de interés en Estados Unidos y otras economías relevantes, donde las previsiones se han revisado al alza, mientras que en Chile, la tónica de los operadores ha sido rebajar sus expectativas sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Razones del posicionamiento

"Lo que analizan los extranjeros es el diferencial de tasas entre los emergentes, en este caso Chile, y EEUU. Luego de la última reunión de la Reserva Federal, creían que sería agresiva en la reducción de tasas durante 2024, lo que debilitaría al dólar. Sin embargo, esto cambió con las declaraciones posteriores de miembros de la Fed, lo que llevó al mercado a considerar que EEUU sería menos agresivo en el recorte de lo que se pensaba en un principio", explicó el sales de la consultora NetGO, Sebastián Rosselot. Estas posiciones "presionan al tipo de cambio hacia arriba", señaló.

El senior portfolio manager de Fintual, Fernando Suárez, señaló que el aumento en las tasas de EEUU se debe a "los buenos datos de actividad económica que ha mostrado la economía estadounidense", y que "a esto se suma la caída de las tasas locales como consecuencia del dato de inflación de diciembre", con lo que "el resultado ha sido una compresión del diferencial de tasas en favor del dólar".

Así es como el precio del dólar se ha disparado en más de $ 40 desde el comienzo de 2024, y el peso chileno es la divisa más depreciada del año en el ranking de Bloomberg, junto con el yen japonés. El martes la paridad local se empinó brevemente a $ 930, en momentos en que un banquero central estadounidense hablaba de bajar los tipos cuidadosamente, mientras uno en Chile había dado su visto bueno a profundos recortes.

La estrategia de buscar beneficios por estos diferenciales, pidiendo préstamos en países con tasas bajas y depositando en países con tasas altas -como había ocurrido en los tiempos del peak de la TPM-, se conoce como carry trade.

"Como el diferencial de tasas ya no justifica ese mayor riesgo de invertir en tasas de un país emergente como Chile (que por mucho tiempo si se justificó, dado que el diferencial llegó a alcanzar los 800 puntos base (pb), cuando teníamos la TPM en 11,25%), es esperable que aquellas posiciones se comiencen a desarmar en el mercado de derivados", dijo el estratega de inversiones de Sura Investments, Ariel Nachari.

Los no residentes, principalmente bancos y fondos de inversión estadounidenses, suelen estar detrás de la mayor parte de los flujos del mercado cambiario. A su vez, las negociaciones de derivados comprenden en general más de la mitad de las transacciones diarias de divisa extranjera. La gran mayoría de estos son contratos forward a plazos que no superan los 90 días.

Doble anuncio de tasas

Seguramente habrá noticias el 31 de enero, cuando tanto la Fed como el Banco Central publiquen sus respectivos comunicados de política monetaria.

En general se espera que la Fed mantenga la tasa clave, mientras que en Chile, la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) mostró expectativas de que el Central baje la TPM en 75 pb. Posteriormente, más operadores del mercado se han inclinado a apostar por un recorte de 100 pb, de acuerdo con las cotizaciones de swaps promedio cámara.

De acuerdo con Nachari, "un recorte de TPM mayor al esperado podría seguir presionando al tipo de cambio al alza, teniendo en cuenta que la Fed ha dado señales de que mantendrá las tasas altas por más tiempo. En los próximos meses será importante monitorear las cifras de crecimiento, inflación, consumo y empleo en el país norteamericano, ya que serán los determinantes del futuro de la política monetaria y el nivel de tasas de interés".