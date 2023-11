Extranjeros corren a mejorar su apuesta sobre el peso chileno: ya son menos de US$ 3 mil millones contra la divisa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los extranjeros han estado poniendo apresuradamente sus fichas en la apreciación del peso chileno, motivados por un panorama de tasas interés que se vuelve más favorable para la divisa local, cuyo valor se había visto fuertemente golpeado por la posibilidad de encontrar mejores retornos en otras monedas.

La posición neta de los no residentes bajó en casi US$ 500 millones sólo este lunes y se cifró en US$ 2.822 millones contra el peso, según datos del Banco Central, siendo la más baja desde el 10 de julio (había llegado a rozar los US$ 10 mil millones en agosto).

Esto implica además la última de cinco rebajas consecutivas del monto vigente -las que suman US$ 1.600 millones-, y hay que remontarse al 25 de agosto para encontrar una racha tan extendida de extranjeros apostando a favor del peso en términos netos.

Tasas en la mira

"La posición de los agentes no residentes es una respuesta ante los nuevos datos de EEUU que han demostrado una moderación de la inflación, alcanzando cifras más bajas que las esperadas, y un mercado laboral y actividad económica que han empezado a mostrar un crecimiento que se modera", dijo el economista senior de Inversiones Security, Eduardo Salas.

"Los extranjeros han estado apostando a favor del peso para obtener el diferencial de tasas de interés de Chile respecto a otras economías desde mediados de septiembre. Estas operaciones se realizan a través de forwards a plazos promedio de un mes", explicó Scotiabank Chile.

Principalmente bancos y fondos de inversión estadounidenses, los no residentes suelen estar detrás de la mayor parte de los flujos del mercado cambiario. A su vez, el mercado de derivados (principalmente forwards) comprende más de la mitad de las transacciones diarias de divisa extranjera en promedio.

Salas destacó que "hemos visto una menor presión a las tasas de interés, así como un dólar global que ha perdido algo de fuerza en el último tiempo. Además, en lo que respecta a materias primas, el petróleo se ha debilitado, mientras que los datos de actividad en China han permitido estabilizar las perspectivas, contribuyendo a una recuperación del precio del cobre".

En línea con las jugadas que han quedado plasmadas en el registro del Central, el precio del dólar acumula un descenso cercano a $ 50 durante los mismos cinco días, y ayer cerró en mínimos desde septiembre.

Mientras tanto, el posicionamiento sobre el dólar global no ha estado siguiendo un curso muy similar. Al cierre del martes de la semana pasada, la apuesta neta era a favor del dólar y alcanzaba máximos de 2023 en el mercado de futuros estadounidense. Sí el dollar index ha aflojado en los días posteriores.

Lo que se espera

Hacia adelante, la visión de Scotiabank es la siguiente: "En la medida en que se mantenga el diferencial de tasas y el apetito por monedas emergentes, podríamos continuar viendo apuestas a favor del peso". Recordó el hecho de que en la primera mitad de 2022, la posición neta de los extranjeros sobre el peso era incluso a favor de la moneda nacional.

"Proyectamos que esta moderación continúe junto con un tipo de cambio que se ubicaría en $ 830 a finales del 2024, en respuesta a menores tasas de interés a nivel internacional", afirmó Salas, de Security.

El economista estimó que, si se mira lo que ha ocurrido con los diferenciales de tasas de corto plazo, las primas por riesgo y los precios de las materias primas, cabe afirmar que el tipo de cambio ya estaría alineado con los factores financieros externos y locales.

"Lo que puede detener este proceso serian bajas rápidas e inesperadas en la Tasa de Política Monetaria y/o un ambiente externo de renovada preocupación", advirtió.